Die Uhr an der St.-Martinus-Kirche zeigt 5 vor 12. Und genauso empfinden dies Pfarrdechant Norbert Caßens von der Pfarrgemeinde St. Martin sowie Heinz Böer und Robert Hülsbusch von der Friedensinitiative Nottuln (FI), als sie an der Friedenskapelle ein Transparent zusammen mit einer Pace-Fahne anbringen. „Nein zum Krieg! Diplomatie statt Militärmanöver!“ steht darauf in großen Buchstaben und etwas kleiner diese Forderung auch auf Englisch, Russisch und Ukrainisch. Das berichtet die FI in einer Pressemitteilung.

„Es ist zum Verzweifeln, wie gegenwärtig international Machtpolitik demons­triert wird. Eine Politik, die uns an den Rand eines Krieges mitten in Europa bringt und mit dem Leben tausender Menschen spielt“, schüttelt Pfarrdechant Caßens den Kopf. Es gebe so viel Leid auf dieser Welt: Menschen machen sich auf die Flucht nach Europa und ertrinken im Mittelmeer. In Afghanistan verhungern Kinder. „Und hier verschleudern die Großmächte unglaubliche Mengen an Ressourcen und Energie für eine Wahnsinnspolitik, statt die wirklichen Herausforderungen unserer Zeit anzugehen“, so Caßens.

„Es ist zum Verzweifeln“

Heinz Böer ergänzt: „In dieser Friedenskapelle hier kann man sehen, wohin die Kriegspolitik führt. Dort sind die Toten des letzten großen Krieges in Europa, die Toten aus Nottuln, aufgelistet. Auch sie starben für nichts und wieder nichts. Wann wird diese Politik endlich beendet? Wann wird man je verstehen?“

Die Kirchengemeinden in Nottuln und die FI zeigen Flagge, heißt es in der Pressemitteilung. Und sie bitten alle anderen Bürgerinnen und Bürger, Parteien und Vereine, dies ebenso zu tun. Auf der Homepage der FI (www.fi-nottuln.de) gibt es zwei große Unterschriftenaktionen, die in der ganzen Bundesrepublik deutlich machen sollen: Die Menschen hier wollen keinen Krieg, keine weitere Eskalation, keine weiteren Manöver diesseits und jenseits der Grenzen, keine Waffenlieferungen in das Krisengebiet.

Pace-Fahnen verkauft die FI zum Stückpreis von 10 Euro, Bestellungen per Mail an: info@fi-nottuln.de