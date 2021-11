Elwood und Jake gehen ab

Aus einem ursprünglich gedachten Sketch für eine Show in Chicago Anfang der 70er-Jahre wurde ein Kult: The Blues Brothers. Der wohl berühmteste Spruch aus dem bekannten Film mit John Belushi und Dan Aykroyd ist ein Klassiker, den fast jeder kennt: „Es sind 106 Meilen bis Chicago, wir haben ein Auto, einen vollen Tank, eine halb volle Schachtel Zigaretten, es ist dunkel und wir tragen Sonnenbrillen. Fahren wir!“ Und das Publikum in der ausverkauften Alten Amtmannei wartete voller Vorfreude auf die Ankunft.

Und die Gäste wurden nicht enttäuscht. Mit dem ersten Ton fing die Truppe alle Anwesenden ein, und es folgte ein fulminantes, von vielen wechselnden Situationen geprägtes Konzert der Heart & Soul Band. Die Blues Brothers Elwood (Dirk Zepuntke) und Jake (Oliver Glosch) ließen niemanden auf dem Stuhl sitzen. Es schien so, als bewegte sich die Alte Amtmannei im Takt des Rhythm’n’Blues, den die Blues Brothers „im Auftrag des Herrn“ verkünden.

Die Zweistundenshow enthielt hauptsächlich Stücke aus dem bekannten Film („Everybody needs somebody“, „Minnie the Moocher“), aber auch musikalische Ausflüge in bunten Kostümen der 70er-Jahre. Auch „James Brown“ (Oliver Glosch) kam mit den Songs „Sex Machine“ und „I feel good“ besonders bei den Zuschauerinnen gut an.

Das Publikum wollte die Truppe am Ende nicht entlassen und forderte durch minutenlange Rufe die Rückkehr der Band, die dann in neuen Kostümen unter anderem „Living in America“ von James Brown und zwei weitere Zugaben zum Besten gab.

„Mein Mann und ich hatten spontan bei der Karten-Verlosung der WN mitgemacht und fanden die Darbietungen unglaublich. Wir konnten nicht eine Minute ruhig stehen“, so die glücklichen Gewinner Maria und Christian Flieger aus Billerbeck.

„Wir hatten sehr viel Spaß heute“, meinte „Jake“ Oliver Glosch, „und wir würden gerne wiederkommen. Der enge Kontakt zum Publikum in der Alten Amtmannei ist etwas ganz Besonderes und war für uns wie das Salz in der Suppe. Ich kann Nottuln jedem Musiker empfehlen!“

Dieser Kommentar eines absoluten Profis erfreute vor allem das ehrenamtliche Team von „Blues in Nottuln“, das sich nun auf das nächste Konzert mit der Irish-Folk-Gruppe „Harmony Glen“ am 18. Dezember (Samstag) freut.