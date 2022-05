„Mein Ziel ist einfach: Alle Bahnen schaffen!“, erklärte am Sonntagnachmittag ein möglicherweise angehender Nottulner Minigolf-Champion, als er zur nächsten Station eilte. So wie diesen jungen Mann animierte das ganz besondere Angebot Nottulner Geschäftsleute viele Akteure zum Mitmachen. Parallel zum Frühlingsfest der Kaufmannschaft Nottuln hatten nicht nur 15 Geschäfte aus Anlass des verkaufsoffenen Sonntags ihre Ladenlokale geöffnet, vor oder in elf von ihnen lockten auch Minigolf-Bahnen zum sportlichen Wettbewerb.

Zahlreiche Besucherinnen und Besucher machten mit und versuchten sich an den unterschiedlichen Bahnen. Da variierten nicht nur die Schwierigkeitsgrade. Einige waren auch ganz besonders gestaltet. So musste der Ball im Einrichtungshaus Ahlers durch mit Gardinen geschmückte Tore gespielt werden – und bei Dammann schmückte Schönes für zu Hause auch die Minigolfbahn im Hof.

Individuell gestaltete Bahnen

Neben dem Spaß beim Minigolf-Spielen gab es auch die Aussicht auf tolle Gewinne. Dazu unterstützen alle Minigolf-Teilnehmer noch einen guten Zweck. Die Teilnahmegebühr spenden die Kaufleute für den gemeinnützig arbeitenden Verein „Nottuln & Friends“.

Markus Dudek, Mitglied im Organisationsteam, zog am Montag ein sehr positives Fazit: „Das Minigolfen kam super an. Die Leute waren begeistert“, berichtete der Geschäftsmann. Zwar sei die Kundenfrequenz nicht bei jedem teilnehmenden Geschäft gleichermaßen hoch gewesen, was sicherlich auch eine Folge des jeweiligen Standorts sei, doch habe die Aktion insgesamt aus der Bevölkerung viel Lob erfahren. „Endlich passiert mal wieder etwas in Nottuln“, diesen Satz habe man oft gehört.

„Nicht die letzte Gemeinschaftsaktion.“ (Markus Dudek)

Für Markus Dudek ist klar: „Das wird nicht unsere letzte Gemeinschaftsaktion gewesen sein.“

Aktuell läuft die Auswertung der Minigolf-Teilnehmerkarten, um den Nottulner Champion zu ermitteln. Auch wird nun der Kassensturz vollzogen. Der Verein „Nottuln & Friends“ darf sich sicherlich auf eine schöne Spende freuen.