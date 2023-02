Endlich wieder ein Konzertwochenende

Die Vorfreude ist groß. Endlich kann die Chorgemeinschaft Schapdetten wieder Konzerte geben. Los geht es am 4. März in der schnuckeligen St.-Bonifatius-Kirche.

Nach Wochen und Monaten der Stille ist die Fröhlichkeit wieder eingekehrt in der Chorgemeinschaft Schapdetten. Endlich können sich die Sängerinnen und Sänger wieder dem widmen, was sie vereint: dem Singen. Intensiv ist in der letzten Zeit geprobt worden, denn am 4. und 5. März (Samstag/Sonntag) steht ein Konzertwochenende auf dem Programm.

Nach der Jahreshauptversammlung im Januar, bei der Chorsprecherin Hildegard Schicht und ihr Stellvertreter Willi Voss ebenso wie Kassiererin Astrid Heithoff und die beiden Kassenprüfer Beate Ebbers und Sigrid König wiedergewählt wurden, stiegen die Männer und Frauen in die intensiven Vorbereitungen für die Festmesse ein. Dabei hat Chorleiterin Fredericke Matt mit der Missa Festiva ein anspruchsvolles Werk herausgesucht. Seit Herbst probt der Chor im Pfarrheim neben der St.-Bonifatius-Kirche. Jeden Mittwoch trifft man sich hier von 19 bis 21.30 Uhr.

Werke von großer Strahlkraft

Die ausgewählten Werke von Carl Philipp Emanuel Bach, Georg Friedrich Händel und Johann Christoph Pepusch sind von einer besonderen Tonsprache und Klangenergie. Und diese Stücke sind auch von melodiöser Strahlkraft, harmonischer Farbigkeit und rhythmischer Vitalität. Es handelt sich um klassisch moderne Texte, die die Chorgemeinschaft in lateinischer Sprache singt. Unterstützt wird die Chorgemeinschaft dabei von Projektsängern des Männergesangvereins Cäcilia Bösensell. Instrumental begleiten Fredericke Matt (Querflöte), Dietmar Thönnes (Blockflöte) und Johannes Limbach (Akkordeon) die Sängerinnen und Sänger. Den Part der Sopranistin übernimmt Katrin Reimann.

Am Samstag (4. März) ist die Missa Festiva von Lorenz Maierhofer um 18 Uhr in der St.-Bonifatius-Kirche in Schapdetten zu hören. Am Sonntag (5. März) kommen Musikfreunde um 17 Uhr in der Kirche St. Johannes Baptist in Bösensell auf ihre Kosten. Der Eintritt ist frei, um eine kleine Spende wird gebeten.

Mehrere Konzerttermine

Zwei weitere Termine für die Chormitglieder stehen bereits fest: Am 24. März (Freitag) begleitet die Chorgemeinschaft Schapdetten um 18 Uhr die Kreuzwegandacht mit Taizéliedern, und am Ostersamstag (8. April) gestaltet der Chor ab 21 Uhr die Osternachtfeier mit.

Übrigens sucht die Chorgemeinschaft Schapdetten gesanglichen Nachwuchs. Vor allem über neue Männerstimmen würde man sich sehr freuen. Aber auch Damen sind hier willkommen. Geprobt wird jeden Mittwoch im Pfarrheim.

Jubiläum in 2024

Im nächsten Jahr steht dann ein ganz besonderes Ereignis an, denn der Gründungstag jährt sich 2024 zum 40. Male. In welcher Form dieser "Geburtstag" gefeiert wird, steht zurzeit noch nicht fest. Aber da wird man sich seitens des Chores sicherlich noch etwas einfallen lassen.