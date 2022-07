„Endlich wieder ein Weinfest!“

Als Besuchermagnet entpuppte sich am Wochenende das Nottulner Weinfest. Die Winzer und ihre Gäste waren sehr zufrieden.

Gut – besser – Weinfest! Anders lässt sich kaum beschreiben, was da am Wochenende in Nottulns guter Stube stattfand. Nachdem der Stiftsplatz zwei Jahre lang quasi im Corona-Schlaf lag, hat ihn nun eine Veranstaltung zum Leben erweckt, zu der sich gefühlt halb Nottuln eingefunden hat: das Weinfest. Damit hatte auch Angela Weiper vom Fachbereich Kultur und Marketing der Gemeinde nicht gerechnet, freute sich aber umso mehr. „Das ist einfach toll hier“, schwärmte sie ob der schönen Atmosphäre im Schatten der St.-Martinus-Kirche.