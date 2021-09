Endlich wieder Musik im Ort

Die Musiker und Musikerinnen des Orchesters der Blasmusikvereinigung (BMV) Nottuln fiebern schon lange darauf hin, wieder gemeinsam auftreten zu dürfen. Nach einigem Warten geht ihr Wunsch jetzt in Erfüllung: Am 2. Oktober (Samstag) um 19.30 Uhr werden sie ihr Publikum mit einem Abendkonzert im Rathausinnenhof wieder mit vielen schönen und bekannten Stücken erfreuen. Das Programm zeigt sich mit Werken wie „The Second Waltz“ der Jazz Suite, „Let me entertain you“ oder „Bon Jovi – Rock Mix“ als sehr facettenreich.

Aufgrund der Pandemie musste das Blasorchester seine Probenarbeit längere Zeit unterbrechen und viele Konzerte absagen. Die motivierten Musiker ließen sich aber dennoch nicht vom Musizieren abbringen und probten im Rahmen des Möglichen neue Stücke ein.

Premiere im Rathausinnenhof

Es ist das erste Mal, dass das Blasorchester ein Konzert im Rathausinnenhof veranstaltet. „Auf der Suche nach einem geeigneten Ort für ein Open-Air-Konzert sind wir auf diesen stimmungsvollen Platz gestoßen, der für viel Atmosphäre sorgen wird“, berichtet Percussionistin Pia Büttner.

Um sich auf das Konzert vorzubereiten, hat das Orchester ein Probenwochenende durchgeführt, an dem intensiv an den Stücken gearbeitet worden ist. Auch wenn die Zeit zum gemeinsamen Üben aufgrund des Lockdowns knapp war, konnten die Musiker und Musikerinnen in den letzten Wochen ein kleines Programm auf die Beine stellen und werden dieses in entspannten Atmosphäre präsentieren. Das Konzert wird im Rahmen des Kultursponsorings der Westenergie AG gefördert.

Einlass ist ab 19 Uhr. Im Rathausinnenhof gibt es dann die Möglichkeit, gekühlte Getränke zu erwerben. Der Eintritt ist frei, das Blasorchester freut sich aber über jede Spende, die für das aktuelle Ausbildungsprojekt der BMV verwendet wird. Alle Zuhörer werden angehalten, die Corona-Schutzverordnung einzuhalten.