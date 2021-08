Endlich wieder zu zweit

Nottuln

Das neue Schuljahr steht vor der Tür und am Rupert-Neudeck-Gymnasium gibt es bald viele neue Gesichter. Nicht nur wegen der 69 Fünftklässler, die an die Schule kommen, sondern auch wegen der drei Zugänge im Lehrerkollegium. Eine von ihnen wird an prominenter Stelle arbeiten. Denn die Zeit der Vakanz auf der Stelle der stellvertretenden Schulleiterin ist vorbei.

Von Henning Tillmann