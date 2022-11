Endspurt im Jubiläumsjahr

Noch drei Veranstaltungen bietet der Verein „Kunst & Kultur“ in seinem Jubiläumsjahr an. Sherlock Holmes und ein verrücktes Paar sind dabei. Und kräftig gesungen werden darf auch wieder.

Mit gleich drei Veranstaltungen krönt und beendet der Verein „Kunst & Kultur Nottuln“ im Dezember sein vielseitiges Programm im Jubiläumsjahr.

„Stille Nacht, Sherlock wacht“ heißt die Hörspiel-Ensemble-Lesung, die am 11. Dezember (Sonntag) um 17 Uhr in den Polstermöbelwerkstätten Ahlers zu erleben ist. Mit einer szenisch abgestimmten Bild-Projektion und Live-Musik entführen der Schauspieler Christoph Tiemann und das Theater ex libris ihr Publikum auch visuell ins London der viktorianischen Zeit. Da heißt es dann: Einstimmen auf Weihnachten mit dem bekanntesten Krimi-Duo aller Zeiten. Holmes-Erfinder Sir Arthur Conan Doyle ließ seinen Detektiv nämlich auch an Weihnachten ermitteln, zum Beispiel in der Geschichte „Der blaue Karfunkel“. Im Live-Hörspiel des Theaters ex libris werden diese und andere Original-Kurzgeschichten zu einem spannenden Leseabend verbunden, heißt es in der Ankündigung des Kulturvereins.

Sherlock Holmes ermittelt auch zu Weihnachten

Umsonst und draußen findet mittlerweile zum dritten Mal das gemeinsame Weihnachtssingen vor der Ratsschänke Böcker-Menke statt. Wer Lust hat, sich auch musikalisch auf Heiligabend einzustimmen, hat am 16. Dezember (Freitag) um 19.30 Uhr die Gelegenheit dazu. Dafür wurde eine Auswahl an altbekannten Weihnachtsliedern zusammengestellt, die auf eine Leinwand projiziert und von Bernhard Schöppner am E-Piano begleitet werden.

Nach zweijähriger Pause ist nun für den Silvesterabend auch wieder Kabarett und Comedy angesagt. Am 31. Dezember (Samstag) um 19 Uhr belebt das „Duo Diagonal“ aus Bochum die Bühne im Forum des Rupert-Neudeck-Gymnasiums. „Glamour & Desaster“ heißt das Programm, das den Bogen spannt von smarter Eleganz hin zur durchgedrehten Komik.

Zwischen smarter Eleganz und durchgedrehter Komik

Mal Glamour-Paar, mal Liebespaar: Auf der Bühne glänzen Deana und Holger Ehrich harmonisch, doch hinter der Fassade läuft ein lustvoller Geschlechterkampf. Furioser Tanz, dubiose Artistik und Selbstverteidigung für die Dame – kein Kunststück ist ihnen zu schwierig und kein Trick zu billig, um das Publikum zu begeistern, heißt es in der Ankündigung. Mit wenigen Worten und vollem Körpereinsatz mischt das Duo Comedy, Mime, Tanz und Slapstick zu seinem eigenen Stil visueller Komik.

Karten gibt es für „Stille Nacht, Sherlock wacht“ im Vorverkauf für 25 Euro, an der Abendkasse für 27 Euro; Karten für den Silvesterabend „Glamour & Desaster“ kosten im Vorverkauf 22 Euro und an der Abendkasse 25 Euro. Diese können online über die Homepage des Nottulner Kulturvereins erstanden werden.