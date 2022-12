Engagiert für die Mitschüler

Steverschule bildet auch in diesem Jahr Streitschlichter aus

2014 ist die Ausbildung zu Streitschlichtern an der Steverschule als Pilotprojekt gestartet. Mittlerweile ist diese ein fest etablierter Bestandteil zur Gewaltprävention. In jedem Jahr werden Schülerinnen und Schüler verschiedener Klassenstufen des Sekundarbereichs in den Arbeitsgemeinschaftszeiten zu Streitschlichtern ausgebildet.