Engagiert gegen globale Probleme

Nottuln

Erstmal geht er für einen Monat rüber - eine Verlängerung nicht ausgeschlossen. Der Maschinenbau-Student Fynn Köttering (22) will beim Bau einer Schule in einem kleinen Ort in Ghana tatkräftig mitanpacken. Nach erfolgter Bachelor-Prüfung hat er sich insgesamt ein Jahr Auszeit genommen und will sich in dieser Zeit um globale Probleme kümmern.

Von Iris Bergmann