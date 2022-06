Entspanntes Matschen im Schatten

Der Spielplatz am Kastanenplatz ist um eine praktische Neuerung reicher: Ein Sonnensegel schützt die Kinder beim Spielen an und mit der Matschanlage.

Sonnensegel für den Spielplatz am Kastanienplatz

Unter dem neuen Sonnensegel können die Kinder entspannt an der Matschanlage spielen. Daniel Krüger (l.) und Peter Wermeling (M.) von den Gemeindewerken und Markus Dudek vom Dorfkind/Dorfcafé freuen sich, dass es nun endlich aufgebaut werden konnte.

Seit einigen Jahren schon bereichert der Spielplatz am Kastanienplatz den Nottulner Ortskern und lädt kleine und große Leute mit seinen Spielgeräten, dem weißen Sand und den Sitzmöglichkeiten auf dem steinernen Tribünenhalbrund zum Verweilen ein. Seit Donnerstag ist der Spielplatz nun um eine Attraktion reicher, die gerade in den Sommermonaten gut ankommen wird, wie die Gemeinde in einer Pressemitteilung schreibt.

Über der Matschanlage ließ die Gemeindeverwaltung ein großes Sonnensegel aufbauen, das zwischen vier fest verankerte Metallpfosten gespannt, dafür sorgt, dass es sich auch in der prallen Sommersonne prima und ganz entspannt im Schatten matschen lässt, heißt es weiter.

Der praktische Sonnenschutz konnte erst mit Verspätung aufgebaut werden – Lieferschwierigkeiten und Materialengpässe haben dafür gesorgt, dass er erst jetzt seinen festen Platz auf dem Spielplatz gefunden hat. Der Aufbau kostete rund 8000 Euro. Daniel Krüger, Leiter der Gemeindewerke, und Peter Wermeling vom Grünflächenamt der Gemeinde Nottuln freuen sich zusammen mit Markus Dudek vom Dorfkind/Dorfcafé, dass die sinnvolle Ergänzung nun endlich da ist. Letzterer brachte zusammen mit Bürgermeister Dr. Dietmar Thönnes den Stein für die Anschaffung des Sonnensegels ins Rollen.