Erbgut ganz praktisch unter die Lupe genommen

Theorie ist wichtig – aber die Praxis darf auch nicht fehlen. So machte sich der Bio-Leistungskurs des Rupert-Neudeck-Gymnasiums zum Genetikpraktikum an der WWU Münster auf.

RNG: Bio-Leistungskurs an der WWU

Das zweite Halbjahresthema im Fach Biologie in der Q1 ist die Genetik. Alles dreht sich um das Erbgut, die DNA. Die Schwerpunkte betreffen dabei überwiegend die molekulare Ebene, sind sehr komplex und sehr theoretisch. Da sind Einblicke in die Praxis mehr als willkommen, schreibt das Rupert-Neudeck-Gymnasium in einer Pressemitteilung. Der Bio-Leistungskurs der Q1 hat sich deshalb kürzlich auf den Weg nach Münster gemacht, um im Institut für Neuro- und Verhaltensbiologie der WWU ein Genetik-Praktikum zu absolvieren.

Die Schülerinnen und Schüler konnten im Labor Tomaten- und Fliegen-DNA isolieren. Unter studentischer Anleitung wurden die notwendigen Schritte mit den entsprechenden Chemikalien durchgeführt, und so konnten die Schülerinnen und Schüler erste Erfahrungen mit gängigen Arbeitsweisen in molekularbiologischen Laboren sammeln, wie zum Beispiel beim Einstellen der Pipetten, beim Befüllen der Eppendorf-Gefäße, beim Zentrifugieren, Homogenisieren, Lysieren. Auch wurde eine PCR durchgeführt und die dadurch vervielfältigte DNA nach Anfärbung auf einem Gel mittels Gelelektrophorese sichtbar gemacht, berichtet das RNG.

„Durch dieses tolle Angebot des Instituts und die Besichtigung eines Fruchtfliegen-Labors konnte der Biologie-Leistungskurs einen wertvollen Eindruck vom Alltag der wissenschaftlichen Forschung an der Fruchtfliege bekommen“, heißt es abschließend.