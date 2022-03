Ereignisse lassen keinen unberührt

In einer Halle am Bahnhof in Krakau warten Flüchtlingen auf die Weiterfahrt.

So viele Eindrücke in so kurzer Zeit! Es ist schwer, wieder in den Alltag zu finden. Hinter den vier Helfern aus Nottuln, die zusammen mit rund 16 weiteren Helferinnen und Helfern aus Lienen und Kattenvenne in privater Initiative Hilfsgüter für ukrainische Flüchtlinge nach Polen gebracht haben, liegt eines der intensivsten Wochenenden ihres Lebens. Oliver Voß, der zusammen mit seinen Freunden Jürgen Bohle und Stefanie Bohle aus Lienen den Hilfstransport organisiert und hier in Nottuln Spenden gesammelt hat, geht zum Beispiel ein Erlebnis auf der Rückfahrt nicht aus dem Kopf. Die Nottulner nehmen eine vierköpfige Familie aus der Ukraine (Großmutter, Mutter, eine elfjährige Tochter und ein fünfjähriger Sohn) mit, die über Nottuln weiter in die Nähe von Leeuwarden zu Bekannten möchten. „Auf der Rückfahrt kommen wir an einem Flughafen mit startenden Flugzeugen vorbei. Da beginnt der kleine Junge plötzlich zu weinen und klammert sich an seine Mutter“, erzählt Voß. Die Helfer im Fahrzeug sind zunächst ratlos, bis die Mutter dann stockend erklärt. Die Familie kommt aus dem hart umkämpften Charkiw. Das Heulen der Düsentriebwerke steht für russische Kampflugzeuge am Himmel über der Stadt, für Sirenenalarm, für hastiges Rennen in unterirdische Schutzräume, für Bombardements. Die Schrecken des Krieges lassen sich nicht abschütteln.

Die Nottulner Hilfsgüter werden in Kattowitz entladen. Foto: Sammlung Oliver Voß

Aber es gibt auch viele positive Erlebnisse. Da ist der große Zusammenhalt unter den Helfern und die Welle der Hilfsbereitschaft, deren Zeuge die Nottulner werden. „Es zählte nur das Wir“, stellt der 39-Jährige bewegt fest.

Start mit neun Transportern

Mit insgesamt neun Transportern, davon zwei aus Nottuln, startet die Gruppe am Freitagnachmittag in Richtung Ukraine. Ihr Ziel ist die Stadt Korczowa an der polnisch-ukrainischen Grenze. Doch soweit kommt die Gruppe aus dem Münsterland nicht. Berichte von anderen Helfergruppen lassen aufhorchen: An der Grenze zur Ukraine herrschen chaotische Zustände; Straßen sind verstopft von langen Menschenschlangen und Fahrzeugen aller Art. Polizei und Militär riegeln ganze Gebiete für den Privatverkehr ab. „‚Haltet euch von der Grenze fern‘ lautete der Rat, den man uns gab“, erzählt Oliver Voß. Also setzt die Gruppe auf Plan B. Das bedeutet: Fahrt nach Kattowitz und dort abladen der Spenden in einem Zentrum für Hilfsgüter. Das klappt hervorragend, denn vor Ort sind viele Helfer. Die Polen engagieren sich zutiefst für die Flüchtlinge, stellen die Münsterländer fest.

Abladen in Kattowitz und Weiterfahrt nach Krakau

Verschnaufpause in der Stadtverwaltung von Kattowitz. Foto: Sammlung Oliver Voß

Es ist Samstagmittag und allen sind die vielen Stunden deutlich anzumerken. Mitarbeiter der Stadt Kattowitz laden die Gruppe in die Stadtverwaltung zu einer Pause ein. „Sie haben für uns Kaffee und Kuchen organisiert“, erzählt Voß. Ein Moment der Ruhe, aber auch der weiteren Planung. Während die Fahrzeuge, die für die Personenbeförderung nicht geeignet sind, sich anschließend auf den Heimweg machen, fahren die Nottulner, deren Fahrzeug für die Personenbeförderung geeignet ist, nach Krakau. Dort kommen viele Flüchtlinge am Bahnhof an. Die Nottulner kommen mit Unterstützung örtlicher Helfer in Kontakt zu einer ukrainischen Familie, die auf dem Weg in die Niederlande zu Bekannten ist. Schnell werden zwei Kindersitze für die Fahrt im Auto gekauft, dann geht die Rückfahrt los. Unterwegs zeigen die Nottulner Bilder von ihren Familienangehörigen, versuchen Vertrauen aufzubauen. „Es ist für die Flüchtlinge nicht einfach, zu wildfremden Menschen ins Auto zu steigen“, erzählt Oliver Voß. Doch alle Helfer sind bemüht, so gut es eben geht, Vertrauen und Sicherheit zu vermitteln. Die Rückfahrt selbst bis zur Ankunft um 5 Uhr am Sonntagmorgen ist für die Fahrer äußerst anstrengend. „Von Freitagmorgen bis Sonntagmorgen habe ich vielleicht zwei Stunden geschlafen“, erzählt der 39-Jährige.

Familie nach Leeuwarden gebracht

Kurzer Zwischenstopp in Nottuln. Die ukrainische Familie mit Nottulner Helfern. Foto: Sammlung Oliver Voß

In Nottuln angekommen, überlässt das Gasthaus Stevertal der ukrainischen Familie zwei Zimmer und versorgt sie mit einem üppigen Frühstück, derweil die Helfer eine Mütze voll Schlaf nehmen. In der Zwischenzeit haben Familienangehörige und Freunde Winterkleidung und sonstige Sachen für die Familie organisiert. Dann geht die Fahrt wieder los. Weiter nach Leeuwarden. Dorthin bringen die Nottulner die Familie und kehren am Abend wieder zurück.

„Alle diese Ereignisse lassen keinen unberührt“, sagt Oliver Voß. Er hat sich vorgenommen, demnächst noch einmal Spenden für ukrainische Flüchtlinge nach Polen zu bringen.