Erfolge trotz klammer Kasse

Die Organisatoren der Initiative „Zukunft Appelhülsen“ hatten die Vorstände der größeren Vereine wieder ins Bürgerzentrum Frenkings Hof geladen. Es sollte darüber gesprochen werden wie Erscheinungsbild in Appelhülsen verbessert und damit auch die Lebensqualität im Dorf erhöht werden könnte.

Christoph Gottheil (l.) bei der Einweihung des Backhauses im Generationenpark Darfeld. Dieses gehörte zu den Projekten, die Gottheil in Appelhülsen vorstellte.

Der Kontakt war über den Mitinitiator von „Zukunft Appelhülsen“ Volker Scheipers auf dem Appelhülsener Fußballplatz zustande gekommen. Daher war der Gast des Abends auch nicht als Bürgermeister der Gemeinde Rosendahl, sondern ausdrücklich als Privatperson erschienen. Im interessanten Plauderton berichtete Gottheil anhand von einigen Beispielen aus der Gemeinde Rosendahl über Gestaltungsmöglichkeiten, die auch trotz einer erheblichen Haushaltsmisere noch genutzt werden könnten.

Schließlich hatte er beim Amtsantritt in Rosendahl einen erheblichen Schuldenberg mit übernehmen müssen. Gottheil konnte trotzdem über erfolgreiche Projekte wie den Bahnhof Darfeld, den Generationenpark Osterwick, das Backhaus in Holtwick und das Dorfgemeinschaftshaus in Darfeld informieren.

Faire Berücksichtigung aller Ortsteile wichtig

Besonders wichtig sei hier immer eine faire Berücksichtigung aller Ortsteile gewesen. Interessant war, dass die Einwohnerschaft von zwei Ortsteilen der Gemeinde Rosendahl (Darfeld, Holtwick) deutlich geringer ist als die von Appelhülsen und nur der Ortsteil Osterwick mit der Einwohnerzahl von Appelhülsen verglichen werden kann, schreibt die Initiative „Zukunft Appelhülsen“ in einer Pressemitteilung.

Sämtliche Projekte konnten nur durch den Zuschuss von erheblichen Fördergeldern umgesetzt werden. Bei der unübersichtlichen Vielzahl von Fördertöpfen sei dabei die Hilfe eines Förderlotsen gelegentlich unabdingbar, erklärte Gottheil. Voraussetzung für eine erfolgreiche Förderungsbewilligung sei zudem, neben aussagekräftigen Konzepten einzureichen, auch die aktive Beteiligung von Bürgerschaft und Vereinen. So hätten dann letztlich viele Kleinprojekte, wie eine Halfpipe oder ein Nachbarschaftstreff, umgesetzt werden können.

Fördergelder machen Projekte möglich

Bei dieser Aufzählung verwunderte die Zuhörenden, dass die Gemeinde Rosendahl ihren Schuldenstand erheblich reduziert hat. Zum Abschluss gab Christoph Gottheil den Zuhörern noch die Erfahrung weiter, dass es keinem politischen Akteur möglich ist, es allen recht zu machen. Man müsse schon oft ein sehr dickes Fell haben. Auch deshalb müssten sie auch bei den ärgsten finanziellen Bedingungen immer beachten, dass kein Ort jemals den Anschluss verlieren darf.

Unter kräftigem Beifall wurde Christoph Gottheil dann wieder entlassen. Bei der anschließenden Diskussion wurde vereinbart, sich im Frühjahr des kommenden Jahres wieder zu treffen. Dann sollen in Arbeitsgruppen Probleme sowie Handlungs- und Lösungsschritte erarbeitet werden, wie Appelhülsen zukunftsfähig gestaltet werden kann. Schließlich gelte es, im kommenden Jahr neben dem 400-jährigen Jubiläum des Martinimarktes in Nottuln auch die erste urkundliche Erwähnung Appelhülsens vor 1000 Jahren entsprechend zu würdigen.