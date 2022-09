Erfolgreich beim Leistungsnachweis

Am Sonntag haben 15 Kameradinnen und Kameraden des Löschzuges Appelhülsen erfolgreich am Feuerwehr-Leistungsnachweis in Heek im Kreis Borken teilgenommen. Da der Leistungsnachweis im Kreis Coesfeld Anfang dieses Jahres abgesagt worden war, hatten sich die Appelhülsener Blauröcke entschieden, an dem Wettkampf im Nachbarkreis teilzunehmen.

Hier mussten sie innerhalb von 300 Sekunden einen kompletten Löschangriff aufbauen und sogenannte Zielfeuer löschen. Darüber hinaus galt es, diverse Erste-Hilfe-Aufgaben praktisch und theoretisch zu meistern, verschiedene Feuerwehrknoten innerhalb einer Zeitvorgabe zu erstellen und feuerwehrtechnische Fragen schriftlich zu beantworten.

Alle Aufgaben haben die Appelhülsenerinnen und Appelhülsener mit Bravour gemeistert, berichtet der Löschzug in einer Pressemitteilung, sodass im Anschluss auch die Kameradschaftspflege nicht zu kurz kam.