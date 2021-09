Erinnern und innehalten

Im Rahmen der Festtage „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ boten die katholische und die evangelische Gemeinde den Besuch auf dem jüdischen Friedhof in Nottuln an. Das Interesse war sehr groß.

„Ich könnte es malen, wenn ich malen könnte“, beschreibt Marietheres Wübken ihre Erinnerungen an Isidor Lippers. Der jüdische Kaufmann und seine Familie lebten in Nottuln, bis sie von den Nazis abgeholt und im Konzentrationslager ermordet wurden. Die Stolpersteine in der Kirchstraße erinnern an die Familie, und genau an dieser Stelle legen Dechant Norbert Caßens, Pfarrerin Regine Vogtmann, Mitglieder der Kolpingsfamilie und viele Nottulnerinnen und Nottulner einen kurzen Stopp ein – ein kurzes Innehalten auf dem Weg zum jüdischen Friedhof. Im Rahmen der Festtage „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ gab es am Dienstagabend eine Führung über den jüdischen Friedhof der Gemeinde.