„Erinnerung kann tröstend sein“

Einen Ort der Erinnerung an die Corona-Pandemie hat die Gemeinde Nottuln auf dem Platz an der Ecke Bodelschwinghstraße/Ecke Nikolaus-Groß-Straße geschaffen. Zentrales Element ist eine Stele mit Inschrift. Am Samstag wurde die Gedenkstätte eingeweiht.

An die Corona-Pandemie erinnert eine Gedenkstätte, die auf dem Platz an der Ecke Bodelschwinghstraße/Nikolaus-Groß-Straße eingeweiht wurde. Bürgermeister Dr. Dietmar Thönnes (l.) sprach von nie dagewesenen Herausforderungen, vor die auch die Menschen in Nottuln durch die Pandemie gestellt worden seien.

„Passend hat sich Frost über das Land gelegt – so wie die Pandemie“, verglich Bürgermeister Dr. Dietmar Thönnes die derzeitige Situation. Hinzu kam Nebel, der den Platz an der Bodelschwinghstraße/Ecke Nikolaus-Groß-Straße einhüllte wie in ein weißes Tuch. Aus dem Dunst ragten neben der Stahlplatte mit der Inschrift zum Gedenken an die Corona-Pandemie auch drei noch kahle Obstbäume. Und unsichtbar unter der matschigen Grasnarbe warten Blumenzwiebeln auf den Frühling. „Die tatsächliche Schönheit diese Ortes werden wir erst erkennen können, wenn die Pandemie sich hoffentlich im Frühjahr entfernt hat“, machte der Bürgermeister Mut.