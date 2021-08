Erste Plakate hängen bereits

Spötter mögen behaupten, im September könne eigentlich kein wichtiger Termin anstehen. Der Wahlkampf habe ja noch gar nicht wirklich begonnen. Aber es stimmt, am 26. September sind tatsächlich Bundestagswahlen. Untrügliches Zeichen dafür: Seit ein paar Tagen sieht man auch in Nottuln die ersten Plakate.

In Nottuln sind bereits die ersten Wahlplakate und -tafeln zur Bundestagswahl im September zu sehen – wie hier eine Werbung der Grünen an der B 525.

Gleich am Ortseingang an der B 525 etwa steht ein weithin sichtbares mit den grünen Parteivorsitzenden Annalena Baerbock und Robert Habeck. Auch an der Dülmener Straße sind schon Plakate von CDU und SPD aufgetaucht. Im historischen Ortskern dagegen steht kein einziges. Und das hat seine guten Gründe.

Doch die liegen eben nicht in der „Satzung über besondere Anforderungen an Werbeanlagen sowie über deren äußere Gestaltung für den Ortskern Nottuln“, wie die umgangssprachlich Werbesatzung genannte Festlegung im Amtsdeutsch heißt. Die regelt zwar schon seit 2008, was man rund um den Stiftsplatz darf und was nicht, wobei auffälliges Plakatieren an dieser Stelle nicht zum Erwünschten gehört. Denn der schöne Ortskern soll weitgehend von möglicherweise störenden Eindrücken frei gehalten werden. Ausgenommen vom Werbeverbot sind in der Satzung allerdings ausdrücklich Plakate im Zuge von Wahlen.

Auch an Landes- und Bundesstraßen darf plakatiert werden

Das wiederum ist keine Nottulner Besonderheit, sondern findet man auch an anderer Stelle. So müssen beispielsweise in ganz NRW Werbeanlagen an Bundes- und Landesstraßen und außerhalb von Ortsdurchfahrten eigentlich mindestens 20 Meter Abstand zur Fahrbahn halten. Das steht in § 28 des Straßen- und Wegegesetzes des Landes. Für die Plakatwerbung aus Anlass von Wahlen, Volksbegehren und Volksentscheiden ist dieses Verbot aber ab drei Monaten vor dem Wahltag teilweise aufgehoben, heißt es auf der Homepage von Straßen.NRW. Für eine so wichtige Sache wie die demokratische Teilhabe werden also sogar landesweit Ausnahmen gemacht.

Übereinkunft, dass nicht im historischen Ortskern plakatiert wird

Eine solche steht eben auch in der Nottulner Werbesatzung. Die Parteien dürften also grundsätzlich sogar im Bereich des historischen Ortskerns auf sich aufmerksam machen, tun es aber nicht. Den Grund kennt Stefan Kohaus. „Es gibt ein Gentlemen‘s Agreement, in diesem Bereich nicht zu plakatieren, an das sich eigentlich auch alle halten“, sagt der Rechtsrat der Gemeinde. „Es gab allenfalls punktuell mal Ärger. Eigentlich nur dann, wenn eine Partei, die keinen großen Ortsverband in Nottuln hat, nichts von der Vereinbarung weiß und die Plakatierung in Auftrag gibt.“

Ob es also dieses Mal wieder Irritationen gibt? Das bleibt abzuwarten. Zum eher handzahmen Wahlkampf auf Bundesebene würde es ja nicht so recht passen.