Erwartungen der Blues-Fans weit übertroffen

Da kam es tatsächlich zu einem wahren Gipfeltreffen europäischer Bluesgrößen am Samstagabend in der Alten Amtmannei, veranstaltet vom Verein Blues in Nottuln. Das Tomi-Leino-Trio war aus den fernen Finnland angereist und ließ sich vom grandiosen Mundharmonika-Spieler Dieter Kropp und dem virtuosen Bluesgitarristen und Sänger Kai Strauss unterstützen. „Das Zusammenspiel dieser Bluesgrößen versprach nicht nur einen spannenden, abwechslungsreichen Abend für alle Freunde des Blues, sondern hat die hohen Erwartungen noch weit übertroffen“, zieht Blues in Nottuln laut Pressemitteilung eine rundum positive Bilanz.

Ein Trio der Sonderklasse

Das Tomi-Leino-Trio legte gleich richtig los und hat das Publikum mit seinen sehr rhythmischen Bluesstücken nahe am Rock’n’Roll und seinen fetten Grooves sofort in seinen Bann gezogen. Schon bald war klar, dass es sich hier um ein Trio der Sonderklasse handelt. Tomi Leino als Kopf der Band brillierte an der Gitarre und fesselte die Zuschauer mit seiner bluesigen Stimme. Später griff er auch zur Mundharmonika, die er genauso virtuos beherrschte wie seine Gitarre.

Auch die Rhythmus-Abteilung der Band trug durch präzise Drums von Mikko Peltola und tolle Bass-Läufe von Jaska Prepula zum Erfolg des Konzertes bei und kassierte für ihre Soli reichlich Szenenapplaus des begeistert tanzenden und wippenden Publikums.

Virtuoser Mundharmonikaspieler und Sänger

Im zweiten Konzertteil gesellte sich mit Dieter Kropp ein virtuoser Mundharmonikaspieler und Sänger zur Band. Er überraschte das Publikum mit eigenen, deutsch gesungenen Bluestexten. Diese Texte aus seinem Leben und ihre humorvollen Ansagen hatten großen Unterhaltungswert und riefen manchen Lacher hervor. Besonders überzeugend aber war Dieter Kropp an „seinem“ Instrument, der Mundharmonika. Begeistert und fasziniert verfolgte das Publikum seine Soli und war beeindruckt von der Vielfältigkeit der Töne.

Im dritten Set gab es noch eine weitere Steigerung der bereits brodelnden Stimmung, als mit Kai Strauss ein Gitarrist der europäischen Spitzenklasse die Bühne betrat. Mit seinen authentischen, hochklassigen und geradlinigen Soli rief er vielfachen Szenenapplaus hervor und riss das Publikum von seinen Sitzen. Ein Highlight waren die Soli im Wechsel mit Tomi Leino. Die beiden Hauptakteure befanden sich in Topform und spielten sich zeitweise in einen wahren Rausch, der sich auf das Publikum übertrug und zu einem nicht enden wollenden Schlussapplaus führte.

Vorfreude auf das nächste Konzert

„Musiker und Zuschauer waren sich einig, dass sie eine einmalige Veranstaltung erlebt hatten. Wieder einmal hat sich die Alte Amtmannei als Wohnzimmer Nottulns als Toplocation für Clubkonzerte dieser Art erwiesen“, erklärt Blues in Nottuln. Daher freut sich der Verein bereits auf die nächste Veranstaltung am 19. November. Dann wird es ein Rock’n’Roll-Feuerwerk der 50er-Jahre mit „Jenny and the Steady Go’s“ geben. Da darf getanzt werden!

Tickets gibt es bei Ticket Regional (www.ticket-regional.de), bei der Touristen-Info der Gemeinde Nottuln sowie an der Abendkasse.