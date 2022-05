„Es fehlt ein Zukunftskonzept“

Bürgersprechstunde „Politik vor Ort“ in Appelhülsen

Appelhülsen

Reichlich Themen kamen bei der Bürgersprechstunde „Politik vor Ort“ in Appelhülsen auf den Tisch. Eine Müllcontainerbatterie am Bürgerzentrum, die Baulandentwicklung in dem Nottulner Ortsteil und die Verkehrssituation waren Themen, welche die Besucher bewegten.

Von Ludger Warnke