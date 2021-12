„Es geht weiter, es geht voran“

Die Neugründung des Centro Social Caruaru, die Reorganisation der Mitarbeitenden und die schnelle Wiederaufnahme des Betriebs nahmen einen Großteil der Arbeit in Brasilien ein. Der in Nottuln ansässige Förderkreis freut sich in seiner Jahresbilanz, dass die Arbeit fortgeführt wird.

Der Förderkreis Centro Social Caruaru, dessen Arbeit seit vielen Jahren von den Nottulnerinnen und Nottulnern unterstützt wird, hat auf das zu Ende gehende Jahr zurückgeblickt und berichtet, was die Förderer, die Mitarbeiter und die Kinder des Centro de Educação Popular Irma Werburga und Kinder in Caruaru 2021 beschäftigt hat und was trotz der erschwerten Bedingungen durch die Pandemie in Caruaru realisiert werden konnte.

Die Neugründung des Vereins, die Reorganisation der Mitarbeitenden und die schnelle Wiederaufnahme des Betriebs nahmen einen Großteil der Arbeit vor Ort ein. Zunächst konnten ab Februar 2021 wieder Familien auf dem Monte mit Lebensmitteln versorgt werden.

Unterstützung im Bereich Lesen und Schreiben

Durch Corona sackten viele Kinder schulisch sehr ab, teilt der Förderkreis mit. Die Mitarbeitenden reagierten, indem sie die Zusammenarbeit mit den Eltern vertieften und die Kinder so im Bereich Lesen und Schreiben die verpassten Lehrinhalte nachholen konnten. An der Entwicklung sei zu sehen gewesen, „was für einen großen Unterschied die Arbeit für die Jugendlichen und Kinder in der Gemeinde ausmacht“. Als die Inzidenzzahlen in Brasilien die Öffnung des Centros für die Kinder wieder zuließen, wurde im Sommer auch wieder mit der Betreuung vor Ort begonnen.

Am Wichtigsten für alle weiteren Vorhaben im Centro war die Wahl der neuen Vorstandsvorsitzenden am 4. Dezember. „Ana Lúcia de Oliveira, langjährige Mitarbeiterin im Centro und auch schon Gründungsmitglied des neuen Vereins, wurde mit großer Unterstützung durch die Stadt Caruaru gewählt“, berichtet Lena Metze vom Vorstands des Förderkreises.

Gemeinde steht hinter dem Centro

Dieser Moment sei für alle sehr bewegend gewesen, berichteten die Mitarbeitenden. Durch die große Teilnahme sei ihnen noch einmal deutlich geworden, wie viel Begeisterung in der Gemeinde für das Centro vorhanden ist und wie sehr die Menschen aus der Favela hinter ihnen stehen.

Die Trauer um Schwester Werburga, die am 27. August in Brabalha verstarb (wir berichteten), nahm in Caruaru und im Centro breiten Raum ein. „Ihre Inspiration und Grundwerte leiten den neuen Verein weiterhin und fließen in die Arbeit mit den Kindern ein. Gleichzeitig beginnen die Mitarbeiter, sich weiter zu professionalisieren und neue Herangehensweisen zu erarbeiten, um die Finanzierung einzelner Projekte durch die Stadt zu realisieren“, so Lena Metze.

Weiterer Unterstützungsbedarf

„Es macht uns stolz und glücklich, dass es durch die Neugründung des Vereins in Brasilien weitergehen kann und die Hoffnung, die in der Favela durch das Centro und Schwester Werburga vor über 50 Jahren aufkeimte, weitergetragen wird“, schreibt der Förderkreis in seinem Jahresbericht und dankt allen, die ihn und die Arbeit des Centro unterstützen. „Es geht weiter, es geht voran.“ Und die „energia positiva“ („positive Energie“), eine gerne genutzte Formulierung von Ana Lúcia de Oliveira, sei deutlich spürbar.

Auch weiterhin gibt es Unterstützungsbedarf, um das Geschaffene aufrechtzuerhalten, betont der Förderverein und bittet um Spenden, die auf das Konto des Vereins bei der Sparkasse Soest Werl, IBAN: DE67 4145 0075 0026 0606 57. Bei Überweisungen sollte die vollständige Adresse angegeben werden. Spendenbescheinigungen werden dann unaufgefordert zum Jahreswechsel übersandt.