„Es ist vieles in Bewegung“

Beim Thema Bauen und Wohnen hat die Gemeinde Nottuln einen erheblichen Aufholbedarf. Dieser Meinung waren die Teilnehmer einer kommunalpolitischen Fahrradtour. An mehreren Stationen informierte man sich über Gewerbe- und Wohnbaulandprojekte.

Insgesamt sechs Punkte steuerten die Teilnehmer der Fahrradtour zum Thema „Bauen und Wohnen“ an, zu der der CDU-Ortsverband Nottuln eingeladen hatte. Zu Beginn begrüßte Ortsvorsitzender Dr. Julian Allendorf die Mitglieder und weitere Interessierte am Schlaun-Denkmal in Nottuln und stellte den Ablauf der Tour vor.

Das erste Ziel erreichten die Teilnehmer zu Fuß. Am Kastanienplatz stellte Ratsherr Georg Schulze Bisping das Bauvorhaben eines Investors vor: In der Stiftsstraße 5 ist sollen zwei Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 17 Wohneinheiten, einer Tiefgarage und Fahrradabstellräumen entstehen. Hier habe man jüngst den Beschluss gefasst, zur fachlichen Bewertung zunächst den mobilen Baukulturbeirat des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe einzuberufen, heißt es in einer Mitteilung der CDU.

Bauland für rund 250 Wohneinheiten

Weiter ging es zum Niederstockumer Weg. Auf einer rund 51 000 Quadratmeter großen Fläche soll dort Bauland für rund 250 Wohneinheiten entwickelt werden. Im Flächennutzungsplan der Gemeinde ist der Bereich bereits für Wohnbebauung ausgewiesen. Konkret handelt es sich um die Fläche am Niederstockumer Weg, die sich zwischen Promenade und Rudolf-Harbig-Straße in Richtung des Nachtigallengrunds erstreckt.

Über die Chodziez-Promenade fuhr die Gruppe weiter zur Gemeindewiese, wo in den nächsten Monaten mit dem Bau einer Kindertagesstätte mit sechs Gruppen begonnen wird, um den erhöhten Bedarf und gesetzlichen Anspruch auf Kita-Plätze ausreichend gerecht zu werden. CDU-Ratsherr Georg Schulze Bisping stellte die Pläne vor und informierte, dass der Bau durch die Gemeinde Nottuln erfolge und der Betrieb vom DRK-Kreisverband Coesfeld übernommen werde.

Sodann radelten die Teilnehmer zur Dülmener Straße, um sich über den aktuellen Stand für das Baugebiet „Südlich Lerchenhain“ zu informieren. In diesem Zusammenhang besichtigte die Gruppe auch das Regenüberlaufbecken des Lippeverbandes in Nottuln am Waldspielplatz an der Kolpingstraße.

Logistikzentrum

Einen weiteren Stopp legten Mitglieder und Interessierte am Gewerbegebiet Beisenbusch ein, um sich dort über die Planungen der Agravis für ein neues Logistikzentrum zu informieren. Schulze Bisping erklärte, dass man hier derzeit noch damit befasst sei, entsprechende Gutachten zu erstellen, die für eine gute Informationsbasis zur Beschlussfassung erforderlich seien. Er gehe davon aus, dass dieses Thema in der zweiten Jahreshälfte Gegenstand der Beratungen in den Ausschüssen und im Gemeinderat werde.

Zurück im Siedlungsbereich des Ortsteils, stellte Schulze Bisping der Gruppe den Rahmenplan Nottuln-Nord 2025 vor, der bereits im Jahr 2011 im Gemeinderat beschlossen wurde. Daraus ergeben sich weitere Potenzialflächen für Wohnbebauung im Bereich Ortsrand bis Bundesstraße, die derzeit durch die Gemeindeverwaltung geprüft und vorangetrieben werden.

Beim Ausklang in der Ratsschänke Böcker-Menke blieb ausreichend Gelegenheit für weitere Fragen. Ein Teilnehmer fasste seine Eindrücke damit zusammen, dass beim Thema Bauen und Wohnen „vieles in Bewegung ist“. Die Gemeinde habe hier deutlichen Aufholbedarf aus den vergangenen Jahren, so die CDU abschließend.