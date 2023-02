Größer und kundenfreundlicher

Die Nottulner vermissen ihren Supermarkt am Rhodeplatz. Der Umbau des Edeka-Marktes ist nun auf der Zielgeraden. In wenigen Wochen öffnen sich wieder die Türen.

„Das wird schön“, stellt Jörg Wolf zufrieden fest. Der Geschäftsbereichsleiter für Groß- und Einzelhandel der L. Stroetmann Lebensmittel GmbH & Co. KG hat sich in dieser Woche auf der Baustelle am Rhodeplatz umgesehen. Am 23. März (Donnerstag) soll der Edeka-Supermarkt wieder seine Türen öffnen. Die ersten Regale werden gerade aufgebaut und auch die Kühlmöbel sind schon eingetroffen. Dass sich der Umbau, dessen Kosten sich übrigens "im mittleren einstelligen Millionenbereich" bewegen, auf der Zielgeraden befindet, ist deutlich zu sehen. Die letzten Wochen seien allerdings immer die stressigsten, erklärten die Verantwortlichen. Im August 2022 haben die Arbeiten begonnen. Und wenn im März wieder geöffnet wird, soll der Edeka-Markt nicht nur größer, sondern auch kundenfreundlicher sein.