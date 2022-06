Fröhliche Gesichter, wohin man am Samstagabend auch schaute. Der Kulturabend bei schönstem Sommerwetter auf dem Platz am Appelhülsener Bürgerzentrum war ein schöner Abschluss des Städtepartnerschaftsjubiläums.

„Ich bin sehr glücklich.“ Robert Hülsbusch, Vorsitzender des Nottulner Städtepartnerschaftskomitees – Fachbereich Chodziez, schaut versonnen über den großen Platz vor dem Bürgerzen­trum Schulze Frenking, wo viele Menschen in der Abendsonne an langen Tischen sitzen, lachen, reden und sich einfach freuen. Polnische und deutsche Wortfetzen sind zu vernehmen, und Musik von einer Band. Es ist Samstagabend und mit einem großen Kulturfest für alle neigt sich das 30-jährige Jubiläum der Städtepartnerschaft zwischen Nottuln und Chodziez dem Ende zu.

Und wer immer auch gefragt wird. Die Antworten sind ähnlich: „Es war einfach großartig.“

Bürgermeister Dr. Dietmar Thönnes hatte sich auch unter die Feiernden gemischt. Er freute sich vor allem, so viele Menschen aus Chodziez endlich persönlich kennengelernt zu haben, und kann es kaum erwarten, einen Gegenbesuch in die Partnerstadt zu unternehmen. Was er mitnimmt aus den Tagen der Begegnung? „Ein tiefes Gefühl von Vertrauen in ein Land, zu dem ich vorher kaum einen Bezug hatte“, ist er dankbar. Und es sei schön erlebt zu haben, wie trotz Entfernung Nähe entstanden sei und er jetzt eigene Erinnerungen bekommen habe.

Deutsch-polnisches Kulturfest am Bürgerzentrum Appelhülsen begeistert 30 Jahre Städtepartnerschaft Nottuln und Chodziez. Das Jubiläum endete mit einem Kulturfest für alle mit Live-Musik und Tanzvorführungen. Foto: Iris Bergmann Bürgermeister Jacek Gursz kennt diese Begegnungen schon länger. Zum vierten Male erlebe er nun schon ein Jubiläum, erinnert er sich. „Wir waren so voller Vorfreude“, verrät er. Er nehme gute Gedanken mit nach Hause und die Sicherheit, dass die Partnerschaft noch stärker geworden sei. Vor allem aber hege er große Dankbarkeit im Hinblick auf die große finanzielle Unterstützung durch die deutschen Freunde für die ukrainischen Flüchtlinge in Polen: „Ihr lasst nicht nur Worte, sondern auch Taten sprechen.“

Am Samstagabend sprachen in erster Linie Taten der Gäste aus Chodziez für sich: Wunderbare Live-Musik von verschiedenes Bands der Stadt und unterhaltsame Tanzvorführungen junger Nachwuchs-Tänzerinnen begeisterten die Anwesenden. Und bei kühlen Getränken und Leckerem vom Grill genossen alle die schöne Atmosphäre. Auch Robert Hülsbusch. „Es hat alles so gut geklappt. Jetzt läuft es von selbst.“