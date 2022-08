Es wird gecovered und gerockt

Diesmal gibt‘s bei „Blues in Nottuln“ keinen Blues – Musikfans werden aber trotzdem voll auf ihre Kosten kommen. Zu Gast ist am 10. September die Coverband Middle Excess. Und die weiß, wie man für Stimmung sorgt.

Am 10. September (Samstag) gibt es keinen Blues bei „Blues in Nottuln“. Stattdessen tritt die bekannte vierköpfige Cover-Band „Middle Excess“ auf, die sich musikalisch dem Rock und Pop der 70er- bis 90er-Jahren verschrieben hat. Die Band hat schon bei vielen Events begeistert und wird nun auch dem Publikum in der Alten Amtmannei ordentlich einheizen, heißt es in der Ankündigung.

Middle Excess ist der kleine Bruder der Coverband Starlight Excess. Hier geht allerdings alles ein wenig akustischer zu. Die Musiker wollen bekannte Titel auf ihre Art präsentieren. Dabei erhält jeder Song eine andere, neue, frische Note, ohne dass der Blick auf den Wiedererkennungseffekt verloren geht.

Akustische Musik schafft Atmosphäre

Vier Männer, zwei Gitarren, ein Keyboard, drei Stimmen, ein Cajon, diverse Perkussionsinstrumente und jede Menge an Mundharmonikas machen jeden Auftritt des Quartetts zu einem ganz besonderen Erlebnis, heißt es weiter in der Ankündigung. „Diese Band schafft eine unvergleichliche Atmosphäre und jede Menge Stimmung!“

Der Beginn der Veranstaltung in der Alten Amtmannei ist um 20 Uhr, Einlass ist ab 19.30 Uhr. Tickets zum Preis von 8 Euro gibt es im Vorverkauf ab sofort bei Ticket Regional (www.ticket-regional.de) und bei der Touristen-Info der Gemeinde Nottuln. An der Abendkasse kosten die Karten – falls dann noch welche vorhanden sind – 10 Euro.