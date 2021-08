Etliche Schultern mehr tragen mit

Die einzige Veranstaltung von „Blues in Nottuln“ ohne Musik ist die Mitgliederversammlung. Am Freitagabend hat sie wieder stattgefunden. Sah die Bereitschaft, aktiv im Vorstand und Verein mitzuarbeiten, im Vorfeld nicht so gut aus, gab es am Versammlungstag bei den Wahlen jedoch ein sehr positives Ergebnis – sehr zur Freude des 1. Vorsitzenden Martin Uphoff.

Besetzt werden mussten die Posten des Schriftführers, des Kassierers, des 2. Vorsitzenden sowie der Beisitzer. So wählten die Anwesenden jeweils einstimmig Armin Greune zum 2. Vorsitzenden, Annette Oberwittler zur Schriftführerin, und Michael Horrig zum Kassierer. Als unterstützende Beisitzer wurden Wolfgang Kirches, Klaus Gedack, Willi Wenker, Ralph Leeker, Christian Hempelmann und Eckhard Cramer gewählt.

Nächstes Konzert am 25. September

Somit ist der Vorstand, dem zuvor mit Willi Wenker, Ralph Leeker und Martin Uphoff lediglich drei Aktive angehörten, auf insgesamt zehn Personen aufgestockt worden. „Die nicht unerhebliche Vereinsarbeit kann nun auf einige Schultern mehr verteilt werden. Und somit sind die beliebten Veranstaltungen des Vereins weiterhin gesichert“, freute sich Martin Uphoff.

Viel Zeit zur Eingewöhnung bleibt den „Neuen“ nicht, am 2. September (Donnerstag) gibt es die nächste Session und am 25. September (Samstag) das nächste Konzert mit dem aus Chicago stammenden Khalif Wailin‘ Walter und seiner Band. Im musikalischen Gepäck hat er Chicago-Blues mit einer großen Portion Funk und einer ausdrucksstarken Stimme.