„Euch steht alles offen, macht etwas daraus“

Am Rupert-Neudeck-Gymnasium hat wieder ein Schülerjahrgang die „allgemeine Hochschulreife“ erworben. Die feierliche Abi-Matinee beleuchtete einen Jahrgang mit vielen Facetten.

Abitur-Matinee am Rupert-Neudeck-Gymnasium

„War alles wirklich nur ein Glücksspiel?“ Die Frage von Jahrgangsstufenleiterin Cornelia Hilgensloh angesichts das Abi-Mottos „Abi-Vegas . . . um jeden Punkt gepokert“ konnten sich am Samstagmorgen alle Anwesenden der Abitur-Matinee selbst beantworten. Die Durchschnittsnote des 37 Schülerinnen und Schüler umfassenden Abitur-Jahrgangs 2022 beträgt 2,0. 16 Jugendliche haben gar ein Einser-Abitur geschafft, zwei Schülerinnen – Elena Gerding und Milla Lüke – sogar die Traumnote von 1,0 erreicht. Mit Glück hat das wenig zu tun, mehr mit Leistung, die die Schülerinnen und Schüler in einer von der Corona-Pandemie geprägten Oberstufe gezeigt haben. „Ihr dürft stolz auf Euch sein“, gratulierte Schulleiterin Jutta Glanemann.

Fröhliche und nachdenkliche Momente

Die zweistündige Abitur-Matinee, mit der das Rupert-Neudeck-Gymnasium am Samstag nach einem vorangegangenen Wortgottesdienst seine Abiturjahrgang 2022 verabschiedete, war von fröhlichen und bewegenden Momenten geprägt. Dabei wurden auch ernsten Erinnerungen und Gedanken Raum geben, beispielsweise durch die drei Elternvertreter der Abiturientia – Andrea Ackermann, Dr. Sascha Schönhauser und Monika Veltel. Kein Kontrast, vielmehr eine Abrundung des Gesamtbildes dieses Schülerjahrgangs.

Viele Glückwünsche für die Zukunft

Direkt nach der Begrüßung durch die stellv. Schulleiterin Nicole Bedminster sorgte schon stellv. Bürgermeisterin Dr. Susanne Diekmann für einen heiteren Akzent. Sie übermittelte die Glückwünsche der Gemeinde und wies darauf hin, dass sich in ihrem Abiturjahrgang mehrere Ehepaare gefunden hätten. Eines hätte sich sogar noch beim Abiball ineinander verguckt.

Silvia Hommel von der Schulpflegschaft wünschte den jungen Leuten viele Schlüsselmomente, und dafür gab es praktischerweise noch einem Multifunktionsschlüssel als Geschenk.

Mit Blick auf das Abi-Vegas-Motto wünschten die Schülervertreter Max Petermann und Sophy Schippmann „immer das beste Blatt in der Hand“.

„Wir wissen, wir waren nicht immer die einfachsten Schülerinnen und Schüler“, räumten als Sprecher der Abiturientia Johannes Höppener und Maren Stallmeyer ein. In launigen Worten ließen sich die Schulzeit Revue passieren, dankten ihren Jahrgangsstufenleitern Bernd Nestler und Cornelia Hilgensloh, und stellten fest: „Wir sind zu einer Gemeinschaft geworden.“

„War alles wirklich nur ein Glücksspiel?“ Lehrerin Cornelia Hilgensloh gab eine passende Antwort mit Seneca: „Glück ist, was passiert, wenn Vorbereitung auf Gelegenheit trifft.“ Hilgensloh bescheinigte den Abiturienten, bereit für die Zukunft zu sein: „Euch steht alles offen, macht etwas daraus.“

Schulleiterin Jutta Glanemann sprach von einer seltsamen Zeit, die hinter den Schülern liege. Von Homeschooling über Präsenz- und Wechselunterricht bis Masken- und Testpflicht habe Corona die Oberstufenzeit geprägt. Sie dankte den Eltern und auch den Kolleginnen und Kollegen: „Sie haben Euch manchen Stolperstein aus dem Weg geräumt“, betonte Glanemann und gab der Abiturientia in Anlehnung an das Motto „Abi-Vegas“ mit auf den Weg: „Werdet Glücksritter und nehmt eure Zukunft selbst in die Hand.“

Elternchor stürmisch gefeiert

Bei all den vielen Ansprachen durfte ein Kulturprogramm nicht fehlen. Casey-Tanisha Pietz erhielt viel Beifall für ein musikalisches Intermezzo am Klavier. Und dann gab es noch den Elternchor, eine der wohl besten Erfindungen des Gymnasiums. Nicht nur bei Pokerface herrschte tolle Stimmung. Musiklehrerin Cordula Eing hatte die Eltern vortrefflich gestimmt. Da waren auch die Abiturienten sichtlich begeistert von ihrer Vätern und Müttern.

Neben der Zeugnisübergabe gab es noch mehrere Präsente und Ehrungen. So wurden Milla Lüke (Mathematik) und Marie von Kerkerinck (Deutsch) sowie Mara Schulte Eistrup und Emma Frieling (Schülervertretung) für besondere Leistungen und Engagement ausgezeichnet. Elena Gerding und Milla Lüke wurden außerdem für ihr 1,0-Abitur geehrt. Präsente hatten die Abiturienten für ihre Lehrer vorbereitet. Dabei wurde noch so manches Unterrichtsgeheimnis gelüftet.