Expertentipps für Bürger und Vereine

Angesichts der stark steigenden Energiepreise weist die Gemeinde Nottuln auf ein weiteres Beratungsangebot hin: Am 4. Oktober findet ein Energie-Dialog in Nottuln statt.

Angesichts der drohenden Energiekrise und der damit verbundenen steigenden Energie- und Strompreise ist die Nachfrage der Bürgerinnen und Bürger nach Energieberatungen stark gestiegen. Das berichtet die Gemeinde in einer Pressemitteilung. „Mit der Beantwortung der oft ähnlichen Fragen etwa zu Alternativen zu Öl- und Gasheizung oder Photovoltaikanlagen kommen die Energieberater der Kreishandwerkerschaft und auch das Klimaschutzmanagement des Kreises und der einzelnen Kommunen nicht mehr hinterher.“

Daher geht das neue Beratungsformat Energie-Dialog, auf das Nottulns Klimaschutzbeauftragte Martina Marquardt-Wißmann auch in der Informationsveranstaltung am Mittwochabend im Forum hingewiesen hat, in die nächste Runde. Am 4. Oktober (Dienstag) findet der Energie-Dialog in Nottuln von 13 bis 16 Uhr für die Bürgerinnen und Bürger statt. Anschließend wird es von 16 bis 17 Uhr eine zusätzliche Beratungsstunde für Vertreter örtlicher Vereine zum Thema Energie sparen geben, informiert die Gemeindeverwaltung.

Das neue Energieberatungsangebot ist eine gemeinsame Aktion des kommunalen Klima-Netzes, in dem die Klimaschutzmanager und -managerinnen im Kreis Coesfeld vernetzt sind, und der zentralen Anlaufstelle „Altbauneu“, der es um die sinnvolle Umsetzung von Maßnahmen der energetischen Gebäudesanierung im Kreis Coesfeld geht.

Die Energie-Dialoge für Bürger werden ein- bis zweimal im Monat, immer von 13 bis 17 Uhr, abwechselnd in den einzelnen Kommunen im Kreis stattfinden. Dabei wird An­dré Harbring, Gebäudeenergieberater der SGHK Service GmbH der Kreishandwerkerschaft, pro Stunde mit einer kleinen Gruppe Ratsuchender ins Gespräch kommen und gemeinsam aufkommende Fragen klären.

In Nottuln findet der nächste Energie-Dialog am 4. Oktober (Montag) im Äbtissinnenzimmer der Gemeindeverwaltung in der Kurie von der Reck (Stiftsplatz 7) statt. Für die Teilnahme ist eine vorherige Anmeldung bei der Gemeindeverwaltung unter der Rufnummer 0 25 02/9 42-3 11 erforderlich.