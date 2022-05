Fahrt durch Nottuln-Süd voraussichtlich ab 8. Juni

Die von den Buskunden in Nottuln-Süd sehnsüchtig erwartete Ersatzlösung für den Wegfall des Schnellbusses S 60 wird voraussichtlich am 8. Juni starten. Noch steht aber die Genehmigung der Bezirksregierung aus.

Der Ortslinienbus C 85 (Nottuln-Appelhülsen) wird voraussichtlich am 8. Juni (Mittwoch) erstmals auch durch Nottuln-Süd fahren und den dortigen Buskunden eine Anschlussmöglichkeit an den S 60 bieten. Das berichtete am Dienstag Mobilitätsmanager Ian Bartlett von der Gemeindeverwaltung im WN-Gespräch. Das Startdatum der neuen Route des C 85 steht allerdings noch unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die Bezirksregierung.

Wie berichtet, steuert seit dem 25. April der Schnellbus S 60 auch Darup an. Was die Daruper sehr freut, sorgt bei Buskunden in Nottuln-Süd für Verdruss, denn die Schnellbus-Fahrten durch Nottuln-Süd sind weggefallen, lediglich einige D-Bus-Fahrten sind noch übrig.

Ersatzlösung ist nicht optimal

Als Ersatzlösung hat sich die Gemeindepolitik für die Verlängerung der C 85-Linie ausgesprochen, obwohl man weiß, dass es nicht die optimale Lösung ist. Denn der C 85, der Zubringerdienste zu den S 60-Haltestellen leisten soll, muss auch die Anschlüsse am Bahnhof Appelhülsen an die Regionalexpresszüge wahren, was teilweise zu längeren Umsteigezeiten führen wird.

Der C 85 sei sicherlich kein einhundertprozentiger Ersatz für Nottuln-Süd, räumt Mobilitätsmanager Bartlett ehrlich ein. Aber es handele sich um eine Lösung, mit der man sicherlich vielen Buskunden dort die Anbindung an den S 60 anbieten könne.

Gemeinde und RVM arbeiten Hand in Hand

Gemeinde und Regionalverkehr Münsterland (RVM) hätten Hand in Hand gemeinsam alles dafür getan, die Ersatzlösung möglichst schnell an den Start zu bringen. Der Antrag zur Genehmigung der erweiterten Buslinie liegt seit vergangener Woche bei der Bezirksregierung auf dem Tisch. Das Genehmigungsverfahren dauere aber einige Wochen, weil unter anderem anderen Verkehrsträgern die Gelegenheit zu einer Stellungnahme eingeräumt werden muss. Dabei gilt es, festgelegte Fristen zu beachten. Da auch die RVM aufgrund ihrer Betriebsabläufe einen Vorlauf brauche, sei der 8. Juni als Start der Ersatzlösung der frühestmögliche Termin gewesen, betonte Bartlett.