Fahrzeugspende aus Nottuln löst große Freude aus

Das auf dem 30-jährigen Städtepartnerschaftsjubiläum in Nottuln versprochene Feuerwehrfahrzeug übergaben Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Nottuln in der polnischen Partnerstadt Chodziez an die dortigen Feuerwehrkollegen. Das Treffen bot viel Raum für kameradschaftlichen Austausch.

Von Freitag bis Sonntag war eine Abordnung der Freiwilligen Feuerwehr zusammen mit Bürgermeister Dr. Dietmar Thönnes in der Partnerstadt Chodziez, um das auf dem 30-jährigen Städtepartnerschaftsjubiläum in Nottuln versprochene Feuerwehrfahrzeug zu übergeben.

Die Feuerwehr im Nachbarland wird anders als in Deutschland militärisch vom Land geführt, erfuhren die Nottulner. Eine zusätzliche Freiwillige Feuerwehr wird seit einigen Jahren weiter auf- und ausgebaut. Im Zuge des Kriegs in der Ukraine hatte die Partnerstadt ein Fahrzeug ins Kriegsgebiet abgegeben und konnte somit das Fahrzeug aus Nottuln sehr gut gebrauchen.

Kameradschaftlicher Austausch

Nach über neunstündiger Anreise und herzlicher Begrüßung wurde die Hauptwache in Chodziez besichtigt. Am Abend war Zeit für einen kameradschaftlichen Austausch, der häufig dreisprachig auf Deutsch, Polnisch und Englisch geführt wurde. Am Samstagmorgen übergaben die Nottulner offiziell das Fahrzeug und wiesen die polnischen Kameraden in die Technik ein. „Mit den polnischen Kameraden ist man sofort auf einer Wellenlänge“, so Brandinspektor Tobias Plogmaker (Darup) über die guten Kontakte.

Nach der Übergabe besichtigten die Nottulner drei Feuerwehrstandorte (Wache des Fahrzeugs, Neubau einer Freiwilligen Feuerwehr, den Standort, an dem eine Pumpe aus Darup im Einsatz ist) sowie die Berufsfeuerwehr in der 72 000-Einwohner-Stadt Pila. Der Tag endete bei der Wasserrettung in Chodziez mit einer Bootsfahrt und einem Grillabend.

Aus Nottuln unterwegs waren Dr. Dietmar Thönnes, Robert Hülsbusch, Krzysztof Jurka (als Dolmetscher), Udo Henke, Johannes Greve, Ferdi Heimann, Ludger Thiemann, Berthold Wilde, Christian und Tobias Plogmaker.