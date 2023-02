Familien mehr mit einbinden

Der Schüleraustausch zwischen den Partnerstädten ist dem Nottulner Partnerschaftskomitee weiter sehr wichtig. In diesem Jahr erwartet die Marienschule Appelhülsen Besuch aus Frankreich, das Rupert-Neudeck-Gymnasium freut sich auf einen Austausch mit polnischen Schülern.

Das Komitee für Städtepartnerschaft der Gemeinde Nottuln mit den beiden Fachbereichen Chodziez und Saint-Amand-Montrond kam zur Jahreshauptversammlung im Landgasthof Arning zusammen. Bürgermeister Dr. Dietmar Thönnes brachte in seinem Grußwort seine Besuche in Saint Amand und Chodziez in Erinnerung. Diese seien aus seiner Sicht von außergewöhnlicher Herzlichkeit geprägt gewesen. Er dankte den Mitgliedern des Komitees, die solche Begegnungen erst möglich machen.

Positive Bilanz des Jahres 2022

Die beiden Vorsitzenden Robert Hülsbusch und Günter Dieker gaben einen Überblick über die Aktivitäten im Jahr 2022. Für Hülsbusch war das Jubiläumsfest zum 35-jährigen Bestehen der Partnerschaft im Juni das erfreulichste Ereignis. Über 200 Bürger aus Chodziez, zehn Bürger aus Saint Amand und unzählige Nottulner Bürger feierten an zwei Tagen das Jubiläum, heißt es in einer Pressemitteilung des Komitees.

Mindestens ebenso wichtig seien die Reaktionen auf den Krieg in der Ukraine gewesen. Da Chodziez sehr viele Flüchtlinge aus der Ukraine aufnahm und damit in vielen Bereichen enorm belastet wurde, hatte der Fachbereich Chodziez die Nottulner zu Spenden aufgerufen. Über 104 000 Euro kamen zusammen und halfen der polnischen Partnergemeinde enorm bei der Bewältigung dieser besonderen Aufgabe.

Günter Dieker konnte auf eine Vielzahl von Aktionen mit den französischen Freunden zurückblicken. Der Besuch des Weinfestes, der Austausch zwischen den Grundschulen in Appelhülsen und Saint-Amand-Montrond, der Besuch von fast 40 Bürgern aus Frankreich zum 400-jährigen Bestehen des Martinimarktes waren die Höhepunkte im Jahr 2022.

Nach der Vorstellung des Kassenberichts bescheinigten die Kassenprüfer Bettina Malsky und Josef Lütkecosmann die ordnungsgemäße Kassenführung. Die beantragte Entlastung des Vorstands wurde von der Versammlung einstimmig beschlossen.

Familien sollen sich leichter beteiligen können

Beide Fachbereiche gingen auf die Planungen für 2023 ein. Der französische Fachbereich beginnt mit der Fahrt zur Weinmesse, Anmeldungen für Restplätze sind über die Homepage noch möglich. Im Juni ist der Gegenbesuch der Grundschule St. Joseph in Appelhülsen vorgesehen. Der Besuch einer Delegation zum Nationalfeiertag am 14. Juli sowie ein deutsch-französischer Stand auf dem Martinimarkt sind bereits fest geplant.

Der polnische Fachbereich möchte im Juni Chodziez besuchen, ein Schüleraustausch zwischen Gymnasien, ein Dankeschön-Abend für die Unterstützer des Jubiläums sowie ein polnischer Abend im November sind weitere Programmpunkte.

Die Versammlung beauftragte den Vorstand mit der Änderung der Beitragsordnung. Ziel ist die Einführung eines Familienbeitrages. „Wir wollen es Familien leichter machen, sich an den Aktivitäten der Austausche zu beteiligen, und sie näher einbinden“, hieß es abschließend.