Familien schaffen das Sportabzeichen gemeinsam

Vier Nottulner Familien waren im vergangenen Jahr gemeinsam sportlich unterwegs und hatten an der Sportabzeichenaktion des Sportvereins DJK Grün-Weiß Nottuln teilgenommen. Als Belohnung erhielten sie jetzt von Silke Dirks und dem Sportabzeichen-Team die Urkunden. „Vielleicht motiviert das in diesem Jahr noch mehr Familien, hier mitzumachen“, hoffte Silke Dirks.

Im vergangenen Jahr war Familie Dornhegge mit Bruno, Romi und Sandra dabei, ebenso wie Mia, Mats, Michael und Rita Huesmann, Emily, Jana und Nathalie Jelinek sowie Carolin, Darian, Kerstin und Wolfgang Reiß.

Mehr Sportabzeichentermine

Das Training für das Sportabzeichen ist auch in diesem Jahr wieder möglich. „Wir haben extra mehr Termine dafür angesetzt“, berichtete Silke Dirks. So auch in den Sommerferien. Man habe da auch an die Familien gedacht, die nicht in den Urlaub fahren und dafür gern daheim etwas unternehmen wollen, so das Team. Und: „Es müssen ja nicht unbedingt Kinder und Eltern sein. Es können auch die Großeltern, Onkel oder Tanten mitmachen“, schlug Dirks vor.

Individuelle Terminlösungen für Gruppen

Das Sportabzeichen-Team sei bei entsprechend großen Gruppen sogar für eine Abnahme des Abzeichens außerhalb der normalen Trainingszeiten da. Das könne über den Verein unter der Rufnummer 0 25 02/75 56 vereinbart werden.

Die nächsten Trainingsmöglichkeiten im Baumberge-Stadion sind am 8. und 15. Juli, am 5., 12., 19. und 25. August sowie am 2. September jeweils donnerstags in der Zeit von 17.30 bis 19 Uhr. Die Termine für das Schwimmen im Nottulner Wellenfreibad werden rechtzeitig bekannt gegeben, teilte das Sportabzeichen-Team mit.