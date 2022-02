Fast überall eine 100-Prozent-Quote

Die drei großen Betreiber von Pflegeeinrichtungen in der Gemeinde Nottuln blicken der Einführung der „Einrichtungsbezogenen Impfpflicht“ recht gelassen entgegen. In allen Einrichtungen vor Ort liegt die Impfquote in der Mitarbeiterschaft bei 100 oder fast 100 Prozent.

Die sogenannte „Einrichtungsbezogene Impfpflicht“ ist auch für die drei großen Betreiber stationärer Pflegeeinrichtungen in der Gemeinde Nottuln ein wichtiges Thema. Dem geplanten Stichtag 16. März sieht man allerdings eher entspannt entgegen. Denn alle drei Betreiber – die Altenheime Lenter KG Nottuln mit den Häusern Margarete und Stevertal, die ARCA KG Appelhülsen mit den Häusern „Junge Pflege“ am Frenkings Hof und „Hausgemeinschaften für Senioren“ an der Münsterstraße sowie nicht zuletzt die Christophorus-Trägergesellschaft Coesfeld mit dem Christophorus St.-Elisabeth-Stift in Nottuln – haben sich gut vorbereitet und berichten auf WN-Anfrage von einer 100-prozentigen oder fast 100-prozentigen Impfquote in der Mitarbeiterschaft.