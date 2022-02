Feelgood-Musik vom Feinsten

„Das Warten hat ein Ende“, freute sich Martin Uphoff am Samstagabend in der Alten Amtmannei. „Wir haben sie endlich hier“, sprach der Vorsitzende des Vereins „Blues in Nottuln“ offensichtlich auch den Besucherinnen und Besuchern des ausverkauften Konzertes aus dem Herzen. Die coronabedingt nur 60 zugelassenen Gäste hatten das große Los gezogen und ließen sich begeistert von der Band Harmony Glen mitreißen.

„Ich möchte euch gerne hören!“, brauchte Sjoerd das Publikum gar nicht lange zu bitten. Er habe zwei Jahre weniger Deutsch geredet als sonst, erklärte der Frontmann der niederländischen Irisch-Folk-Gruppe. Aber mit „a little bit of English und „een beetje Nederlands” verstanden alle seine Ansagen sehr gut.

„A little bit of English“

Von Anfang an animierte die so lange vermisste kraftvolle Musik der Feelgood-Folk-Gruppe zum Mitsingen und Mitklatschen. Im klassischen Highland-Kilt sorgte Gilian mit kleiner oder großen Flöte sowie mit dem Dudelsack für den perfekten Klang der irisch-keltischen Musik, in die die fünf Bandmitglieder auch musikalische Impulse aus aller Welt einfließen ließen. Niels saß dabei an den Drums, Sjoerd, Dominique und David griffen mal zu einer der Gitarren oder auch zu Banjo oder Mandoline.

Neben bekannten Stücken der 2005 gegründeten Band präsentierte Harmony Glen erstmals live Songs ihres neuen Albums „Live at Elfia“, und auch einen Vorgeschmack auf das nächste Album hatten sie mit nach Nottuln gebracht. Neu auch dieses: Erst seit Frühjahr 2021 gehört der Engländer David MacGregor zur Gruppe und stand in der Alten Amtmannei nun zum ersten Mal mit auf der Bühne.

Neuer Gitarrist feierte Premiere

Ein paar langjährige Fans der Band waren extra in die Baumbergegemeinde gereist, um „Celtic Folk Extravaganza“ nach zweijähriger erzwungener Bühnenpause wieder live hören zu können. Neben T-Shirts mit dem Bandnamen hatten sie sogar Hoodies mit zusätzlichem „Jingle bells“-Druck dabei, die sie sich beim Weihnachtssong von Harmony Glen überstreiften. Schließlich war dieses Konzert eigentlich ein Weihnachtskonzert, wie Sjoerd erinnerte. Und so ließ Drummer Niels beim verspäteten „So happy Christmas“ ausnahmsweise noch im Februar die Glöckchen klingeln.

Meist schwungvoll, aber auch mal mit einem leisen Liebeslied, sorgten die Musiker für Begeisterung. Da fiel es dem Publikum manchmal schon recht schwer, dass coronabedingt nicht getanzt werden durfte. Zumindest Sjoerds Frage „Nottuln, can you sing?“ beantworteten alle aus vollen Kehlen.