Hecke in Buxtrup vor Wildverbiss geschützt

Auf die zarten Knospen der jungen Pflanzen in der neu angelegten Hecke in Buxtrup hatten Rehe es bereits abgesehen. Doch damit ist jetzt Schluss. Helfer errichteten einen Zaun zum Schutz gegen Wildverbiss.

„Rehe sind Feinschmecker. So viel ist schon mal klar“, stellt Sandra Johann, Mitinitiatorin des Heckenprojekts in Buxtrup fest. „Das olle Zeugs im Wald ist auf Dauer doch auch wirklich langweilig. Abwechslung ist angesagt – und die wurde mit unserer frisch gepflanzten Hecke geboten.“

Vor allem zarte Knospen mussten dran glauben und wurden angeknabbert. Daher sei es höchste Zeit gewesen, die Hecke in Buxtrup mit einem Zaun zu schützen, heißt in einer Pressemitteilung des Gemeinschaftsprojekts des Imkervereins Havixbeck und Umgebung, der Grünen Nottuln und von Nottuln Nachhaltig.

Lebensraum für Insekten und Vögel

„Der zuerst bestellte Zaun liegt in der Ukraine. Über einen anderen Händler konnte zum Glück der nötige, 500 Meter lange Zaun gekauft und dann aufgestellt werden“, so Sandra Johann. Jetzt könne die dreireihige Hecke in Ruhe wachsen und auf lange Sicht vielen Insekten, Vögeln und anderen Tieren Nahrung und Schutz bieten. Ohne die große Spendenbereitschaft einiger Nottulner Bürger hätte das nicht geklappt, freuen sich die Träger des Projektes.

Das Heckenprojekt beteiligt sich unter Leitung von Ruth Cramer, Vorsitzende des Imkervereins Havixbeck und Umgebung, am Wildbienen-Monitoring in Agrarlandschaften des Johann-Heinrich-von-Thünen-Instituts, dem Bundesforschungsinstitut für ländliche Räume, Wald und Fischerei. In diesem Vorhaben entwickeln Forschende Methodenstandards, mit denen langfristig und bundesweit einheitlich die Bestandsentwicklung einer Vielzahl von Organismen in landwirtschaftlich geprägten Landschaften beobachtet werden soll. Das Verbundvorhaben befindet sich derzeit in der fünfjährigen Pilotphase, die noch bis 2023 andauert.

Rund 50 Prozent der Fläche Deutschlands seien landwirtschaftlich genutzt, erläutern die Projektverantwortlichen weiter. Deshalb spiele die Landwirtschaft eine wichtige Rolle für die Erhaltung und Förderung von Wildbienen. Mit der Unterstützung zahlreicher Ehrenamtlicher würden Methoden entwickelt, die in Zukunft eine langfristige, bundesweit einheitliche und bestandsschonende beziehungsweise tötungsfreie Erfassung von Wildbienen in Agrarlandschaften ermöglichen sollen.

Heckenprojekt soll fortgesetzt werden

Die Gemeinschaftsaktion des Imkervereins, der Grünen und von Nottuln Nachhaltig könnte im kommenden Winter weitergehen. Denn alle Beteiligten würden weitere Flächen ehrenamtlich als Hecke bepflanzen und mit einem Zaun vor Wildverbiss schützen. Wer eine Fläche dafür anbieten möchte, kann sich an den Imkerverein Havixbeck und Umgebung unter 0160/797 25 29 oder per E-Mail an kontakt@imkerverein-havixbeck.de wenden.