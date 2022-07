Felix Terkatz ist neuer Heidekönig in Schapdetten

Gelungene Einstimmung auf das Schapdettener Schützenfest: Bei sommerlichen Temperaturen kamen am Freitagabend weit über 100 Besucherinnen und Besucher aller Altersgruppen zur Vogelstange in der Detterheide, um den neuen Heidekönig zu ermitteln. Alle hatten Lust zu feiern. Bis spät in die Nacht wurde gesungen, gelacht und getanzt, auch ohne Tanzparkett. Der Getränkewagen war gut gefüllt und doch so schnell leer, dass gleich dreimal Nachschub geholt werden musste. Heinz Hubert Zumbrink und Ralf Leifken haben am Grill für das leibliche Wohl der Besucherinnen und Besucher gesorgt. Nicht schlecht gestaunt haben einige Besucher, dass sie mit ihrer Girokarte die Getränke bezahlen konnten. Stellvertretender Vorsitzender Tobias Liedmeyer hatte das System besorgt und installiert. Und großen Jubel gab es auch: Mit dem 131. Schuss kürte sich Felix Terkatz um 20.02 Uhr zum neuen Heidekönig. Er löste Dominik Rabert ab.