Fester Bestandteil des Schullebens

Bereits seit 2014 werden Streitschlichterinnen und Streitschlichter an der Steverschule ausgebildet und sind inzwischen ein fester Bestandteil zur Gewaltprävention an der Schule.

In diesem Schuljahr freuen sich Sozialarbeiterin Sandra Neumann und Förderschullehrerin Catti Piechotta ganz besonders darüber, endlich wieder neue Streitschlichter ausbilden zu dürfen. Unterstützt werden sie dabei von der Studentin im Praxissemester Laura Langenhorst, die sich insbesondere die Warm-ups überlegt und sie durchführt.

Im vergangenen Schuljahr hatten die Lockdowns den angehenden Streitschlichtern einen Strich durch die Rechnung gemacht. Daher gab es in diesem Jahr ganz besonders viele Schülerinnen und Schüler, die sich für diese verantwortungsvolle Aufgabe gemeldet und am Bewerbungsverfahren teilgenommen haben, berichtet die Schule in einer Pressemitteilung. Die Teilnehmenden setzen sich aus den Klassen 5 bis 10 zusammen und werden in den AG-Zeiten ausgebildet. Sie sind als Team schon gut zusammengewachsen und freuen sich auf ihren Einsatz in der Grundschulpause.

Intensive Übungseinheiten

In der Ausbildung, die nach den Herbstferien begann und bis zu den Sommerferien andauert, werden sie mit Kooperationsübungen, Vertrauensübungen, dem Erkennen und Umgang mit (eigenen) Gefühlen, mit Rollenspielen, Kommunikationstraining, Konfliktlösungsstrategien sowie Übungen zur Selbst- und Fremdwahrnehmung auf ihren Einsatz vorbereitet. Im Vordergrund der Ausbildung stehen stets die Teamfindung und die Zusammenarbeit im Streitschlichterteam. Als Wertschätzung ihrer Arbeit machen die Streitschlichter am Ende des Schuljahres einen Ausflug zu einem Ziel ihrer Wahl.

Bei ihrem Dienst werden die angehenden Streitschlichter von bereits erfahrenen Schülern unterstützt, die ihnen dabei helfen, aufkommende Konflikte frühzeitig zu erkennen und zu intervenieren und sich präventiv mit den Grundschülern zu beschäftigen, bevor es zu verbalen oder körperlichen Auseinandersetzungen kommt. Die Streitschlichter helfen dabei, Brücken zwischen den Konfliktparteien zu bauen und auch zwischen Grundschülern und Lehrkräften zu vermitteln.

Bereits seit 2014 werden Streitschlichterinnen und Streitschlichter an der Steverschule ausgebildet und sind inzwischen ein fester Bestandteil zur Gewaltprävention an der Schule. Sie tragen zu einem besseren Schulklima bei und dazu, dass sich die Beziehungen zwischen Grund- und Hauptschülern intensivieren. Das Streitschlichtertraining wirkt sich positiv auf die Persönlichkeitsentwicklung aus, stärkt das Selbstbewusstsein, die Ich-Stärke, erweitert die Sozialkompetenz und sorgt für Selbstwirksamkeitserfahrungen, heißt es abschließend.