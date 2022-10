Das Wetter am Samstag zeigte sich so wechselhaft wie das Geschehen in den der vergangenen 1000 Jahren. War der Vormittag noch windig und verregnet, kam am Nachmittag die Sonne heraus und schickte ihre wärmenden Strahlen hinunter auf das kleine Dorf im Münsterland. Genau passend zu den großen Geburtstagsfeierlichkeiten, denn Appelhülsen wurde 1000 Jahre alt und zeigte sich an dem Tag einmal mehr bunt, laut, fröhlich – und jung.

