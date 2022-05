Festwoche vor den Kirmestagen

Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Das ist beim Martinimarkt, der in diesem Jahr seinen 400. Geburtstag feiert, nicht anders. Seit Wochen ist die Gemeindeverwaltung mit der Planung und der Konzeption intensiv befasst, um dem ganz besonderen Jubiläum dieser Traditionsveranstaltung gerecht zu werden. Das schreibt die Gemeinde in einer Pressemitteilung.

Die Eckdaten stehen längst fest: Kirmes, Krammarkt und Kunsthandwerkerdorf finden vom 5. bis 7. November im historischen Ortskern statt. Soweit also alles wie gewohnt. „Daran wollen wir auch gar nicht rütteln“, erklärt Bürgermeister Dr. Dietmar Thönnes. Aber: Den traditionellen Kirmestagen vorgeschaltet ist eine Festwoche, die am 30. Oktober (Sonntag) mit einer Auftaktveranstaltung im Festzelt auf dem Kastanienplatz beginnt. „Wir planen den Jubiläumsmarkt also deutlich umfangreicher als seine Vorgängerveranstaltungen“, sagt Thönnes, der noch nichts Genaues verlauten lassen möchte: „Wir sind im Moment dabei, die Dinge zu konkretisieren.“

Nur so viel: Die Festwoche im Zelt wird angefüllt sein mit Veranstaltungen, die unter anderem von Nottulner Kulturschaffenden gestaltet werden sollen.“ Im Festzelt soll zudem traditionelles Handwerk präsentiert werden. Regionale und örtliche Unternehmen sowie Kunsthandwerker, Vereine und Verbände bekommen die Möglichkeit, sich vorzustellen. Das Festkomitee freut sich auf viele Ideen der Nottulnerinnen und Nottulner. Melden können sie sich mit ihren Ideen und/oder Projekten unter der E-Mail-Adresse martinimarkt@nottuln.de.

„Wir sind schon sehr gespannt auf das, was an Ideen zusammenkommt“, sagt Claudia Ehlert. Sie vertritt aktuell die Kulturkoordinatorin Lea Jockisch, die sich in Elternzeit befindet. „Wir werden die lokalen Unternehmen, das Handwerk, die Kulturschaffenden und ehrenamtlich Tätigen außerdem noch in einem Schreiben über die genauen Planungen und konkreten Möglichkeiten der Teilhabe informieren und zum Mitgestalten einladen.“

Alleine ist die Planung für den Jubiläumsmarkt natürlich nicht zu stemmen, auch wenn die Verwaltung eigens dafür ein großes Vorbereitungsteam zusammengestellt hat. „Wir arbeiten eng mit den Kaufleuten und Gewerbetreibenden zusammen“, berichtet der Verwaltungschef. In dieser Woche fand dazu ein weiteres, offizielles Treffen statt. „Mit sehr positiver Resonanz: Die vorbereitenden Arbeiten des Festkomitees sind auf breite Zustimmung gestoßen und können nun verfeinert werden“, erklärt die Gemeinde.

Allen Beteiligten sei es wichtig, den Martinimarkt 2022 zu einem großen Fest von Nottulnern für Nottulner zu machen: „Wir möchten erreichen, dass die Menschen in Nottuln und seinen Ortsteilen sich noch mehr als sonst mit dieser Veranstaltung identifizieren können“, heißt es weiter. Dazu gehört zum Beispiel auch, dass ein Wettbewerb ausgerufen wird, der sich mit der Gestaltung eines Plakates zu „400 Jahre Martinimarkt Nottuln“ beschäftigt. An ihm können sich Jung und Alt, künstlerische Laien und Profis beteiligen.

Einen weiteren Wettbewerb rufen Gemeinde und St.-Martini-Bruderschaft gemeinsam aus: „Wir werden die Kindergärten und Grundschulen bitten, Laternen für den Martinimarkt zu basteln, von denen die schönsten prämiert werden sollen.“ Laternen sollen dabei nicht nur den Kunsthandwerkermarkt auf der Rasenfläche hinter der Kirche verschönern, sondern im Kultur-Container, der in den Wochen vor dem Jubiläumsmarkt in Nottuln und seinen Ortsteilen aufgestellt wird, Werbung für „400 Jahre Martinimarkt“ machen. Nähere Infos folgen, verspricht die Verwaltung.