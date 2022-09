Feuer-4-Einsatz gemeistert

Wenn die Kreisleitstelle in Coesfeld einen Feuer-4-Alarm auslöst, die höchste Alarmstufe für Brandeinsätze, wissen die Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr schon, dass ihnen ein ganz besonders anspruchsvoller Einsatz bevorsteht. Entweder geht es um ein Großschadensereignis oder es sind akut Menschenleben in Gefahr. Genau Letzteres bildete am Samstag das Szenario für die Jahreshauptübung der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde. Die Ausgangslage: Im früheren Lokal Kemper/Landhaus Schapdetten an der Roxeler Straße war ein Feuer ausgebrochen. Neun Menschen (diese Rolle übernahmen Mitglieder der Jugendfeuerwehr), zum Teil schwer verletzt, waren im Gebäude gefangen und warteten auf Rettung.

