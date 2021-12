Feuerwehr verhindert Übergreifen der Flammen

Aufmerksame Nachbarn und das schnelle Eingreifen der Feuerwehr haben am Ulmenweg in Appelhülsen Schlimmeres verhindert.

Brand am Ulmenweg in Appelhülsen

Die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Nottuln ist am späten Montagnachmittag zu einem Feuer am Ulmenweg in Appelhülsen ausgerückt. Dort brannte eine an einer Garage stehende Holzhütte. Der Feuerwehr gelang es, aus dem angrenzenden Wohngebäude drei Hunde und zwei Katzen zu retten. Eine Anliegerin wurde mit Verdacht auf Rauchgasverletzung dem Rettungsdienst übergeben. Ein Übergreifen der Flammen auf die umliegende Wohnbebauung konnte die Feuerwehr durch ihr schnelles Eingreifen verhindern.