Filmklassiker zum guten Schluss

Wer Kultur erleben will, muss wetterfest sein. Diese Lektion flankierte diese ungnädige Saison, die die Besucher von „Outdoor-Events“ in diesem Sommer alles andere als verwöhnt hat. Wer jedoch mittlerweile „Turm-erprobt“ ist, weiß, dass er gut daran tut, sich für Veranstaltungen im Pavillon entsprechend zu präparieren und bestenfalls auch eine Decke im Gepäck mit sich zu führen. Als letzte von drei Veranstaltungen von „Kunst & Kultur Nottuln“ in den vergangenen vier Wochen gab es nun am Longinusturm das Musikfilm-Drama „Wie im Himmel“ zu sehen.

Der schwedische, Oscar-nominierte Film von 2004 avancierte laut einer Pressemitteilung von „Kunst & Kultur Nottuln“ mittlerweile zum Klassiker, und trotzdem „kann man ihn immer wieder gut anschauen“, wie mehrere Gäste in der Pause des Streifens mit reichlich Überlänge bemerkten. Ein treuer Besucher aus Nottuln lobte: „Egal, was hier gezeigt wird, Dabeisein lohnt sich jedes Mal aufs Neue. Es ist immer wieder ein schönes Erlebnis!“

Lob motiviert die Organisatoren

Lorbeeren gab es aber nicht nur von Besuchern aus der Region, sondern auch von einer Zuschauerin aus dem Bergischen Land, die schon häufiger an Veranstaltungen von „Kunst & Kultur Nottuln“ am Turm teilnahm: „Das ist eine schöne Atmosphäre, weil hier alles so friedlich läuft. Keiner streitet sich um Park- oder Sitzplätze, und beim Stühle-Zusammenstellen packen hinterher alle schnell mit an. Sowas gibt‘s auch nur im Münsterland!“ Rückmeldungen wie diese sind den Organisatoren natürlich beste Motivation und beweisen einmal mehr, dass „Kulturarbeit auch Energiearbeit ist. Egal ob Qi Gong, Kino, Lesung oder Kabarett – aus unseren Veranstaltungen nimmt man immer etwas Gutes mit“, so die Vorsitzende Ulla Wolanewitz.

Filmmusik im Radio

Für Gäste, die mit dem Auto gekommen waren und auf dem Rückweg WDR 4 hörten, gab es gegen 23.25 Uhr noch eine kleine Überraschung. Tatsächlich spielte der Sender zu dieser Zeit aus der Filmmusik von „Wie im Himmel“ den auch bei vielen Chören mittlerweile sehr beliebten Titel „Gabriellas Song“. Manchmal gibt es eben ziemlich passende Zufälle. „Man muss nur genau zuhören,“ so lautete auch eine Empfehlung, die der Hauptprotagonist Daniel seinen Chormitgliedern im Film immer wieder mit auf den Weg gab.