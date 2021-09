Finanzsituation im Blick behalten

Eine kurze Sitzung – nicht länger als ein Fußballspiel – hatte Andreas Hüls, 1. Vorsitzender des SV Arminia, am Freitagabend im Vereinsheim des mitgliederstärksten Appelhülsener Vereins zugesagt. Dies wurde am Ende nicht ganz eingehalten, denn es gab bei der für Coronazeiten gut besuchten Mitgliederversammlung noch einigen Gesprächsbedarf rund um die Berichte des Vorstandes und der Abteilungsleitungen.

Dank des Vorsitzenden

Andreas Hüls berichtete von den Tätigkeiten im letzten Jahr, die coronabedingt überschaubar waren. Insbesondere die Laufgruppe „Laufend fit“ um Manfred Feldmann und Tobias Helms sowie die Turn- und Leichtathletikabteilung haben trotz Corona immer wieder gute und verantwortbare Angebotsformate entwickelt, die dafür sorgten, dass die Mitglieder trotz Corona an Angeboten teilnehmen konnten. Hüls dankte allen, die durch Videokonferenzen oder durch besondere Angebote in Kleinstgruppen den SVA lebendig hielten. Besonderer Dank galt dem 2. Vorsitzenden Martin Becker, der die Übungsleiterinnen und Übungsleiter stets mit den aktuellen Coronaregelungen vertraut machte und „übersetze“, was dies für den Sportbetrieb bedeutete.

Schatzmeister mahnt

Den zweiten Bericht steuerte Schatzmeister Arnd Rutenbeck bei, der eine insgesamt zufriedenstellende finanzielle Situation des Vereins aufzeigte. Rutenbeck betonte jedoch, dass der Verein in eine finanzielle Schieflage gelangen würde, wenn die Sponsoren und Spender wegfallen. „Die Mitgliedsbeiträge allein reichen bei weitem nicht, um unser vielfältiges Angebot zu finanzieren. Wir sind auf die Spenden angewiesen und diese sind bedingt durch Corona sowie wegen anderer dringender Spendenzwecke wie den Hochwasserkatastrophen in NRW und Rheinland-Pfalz für uns bei Arminia leicht rückläufig. Das müssen wir im Blick behalten“, bilanzierte Rutenbeck verbunden mit einem großen Dankeschön an die treuen Mitglieder und die treuen Sponsoren und ehrenamtlichen Helfer.

Manfred Reicks konnte auch im Namen von Alina Winkelhaus, den beiden gewählten Rechnungsprüfern, eine einwandfreie Kassenführung bescheinigen, sodass die Mitglieder dem Vorschlag auf Entlastung des Vorstandes gerne folgten.

Schwerpunkte der nachfolgenden Aussprache waren das weiterhin notwendige ehrenamtliche Engagement im Bereich der Pflege des Vereinsgeländes, die finanzielle Entwicklung des Vereins sowie die Öffnung des Vereinsgeländes außerhalb der Trainingszeiten.

Anschließend folgten die Berichte aus den Abteilungen. Für die nicht anwesenden Abteilungsleitungen Turnen (Beate Haiber), Volleyball (Maren Stebel und Marc Fritsch) verlas Mechthild Riegelmeyer deren schriftlichen Berichte. Es folgten die Berichte der Abteilungen Jugendausschuss (Frank Rickert), Tischtennis (Andreas Schabert), Fußball (René Pfaff) sowie Kung Fu (Martin Becker) und Leichtathletik (Dirk Randhahn) mit dem Hinweis auf den Appelhülsener Landlauf, der hoffentlich am 25. September stattfinden kann, so der Wunsch der Arminia. Die Planungen laufen auf Hochtouren (wir berichteten).

Wahlen zum Vorstand

Alle zwei Jahre wird der Vorstand der Arminen neu gewählt. Als Wahlleiter fungierte Werner Frye, der zunächst um ein Engagement im Bereich des Vorstandes von Arminia warb. Der bisherige Vorstand ist bereits seit sechs bis zehn Jahren im Amt und wünscht sich bei der nächsten Wahl eine Veränderung. Für diese Wahl jedoch trat der Vorstand komplett in bisheriger Besetzung an und wurde auch einstimmig bestätigt. Somit bleibt Andreas Hüls 1. Vorsitzender, Martin Becker 2. Vorsitzender, Arnd Rutenbeck Schatzmeister und Annemarie Schmidt Beisitzerin sowie Guido Kötter Beisitzer.

Einig waren sich die Wiedergewählten, dass sich der Vorstand bei der nächsten Wahl verändern darf, gerne jünger und weiblicher. Die Suche nach Verantwortlichen für die Leitung der Vereinsgeschicke wird sicher eine der Hauptaufgaben des Vorstandes in dieser Amtsperiode sein.