Fit und fleißig trotz Corona

Einmal mehr musste die Abnahme des Deutschen Sportabzeichens bei Arminia Appelhülsen im vergangenen Jahr unter Corona-Bedingungen erfolgen. Gleiches galt auch für die Verleihung der Abzeichen in diesem Jahr.

Dank detaillierter Vorbereitung durch das Abnahmeteam (Ulrike Mersmann, Birgit und Dirk Randhahn) kamen am Ende 89 Sportabzeichen zusammen. Das Team bot wöchentlich Termine für die Abnahme der einzelnen Disziplinen an. So waren nie zu viele Teilnehmer zur gleichen Zeit auf dem Sportplatz. Für den reibungslosen Verlauf „bastelte“ Ulrike Mersmann für jeden der Abnahmetermine einen Ablaufplan. Hier flossen auch die ständig wechselnden Corona-Rahmenbedingungen ein. Dank des Corona-Beauftragten im Vereinsvorstand, Martin Becker, war das Abnahmeteam immer zeitnah und tagesaktuell über die jeweiligen Beschränkungen, Vorgaben und notwendigen Maßnahmen informiert, berichten die Arminia-Leichtathleten in einer Pressemitteilung. Hinzu kam, dass in der Geschäftsstelle Mechthild Riegelmeyer die Werbetrommel für das Erlangen des Sportabzeichens kräftig gerührt hatte.

Arminen zeigten sich fit Erfolgreich an der Sportabzeichenaktion haben viele Mitglieder der Leichtathletik-Abteilung von Arminia Appelhülsen. Foto: SV Arminia Appelhülsen Das Abnahmeteam (v.l.) Dirk Randhahn, Birgit Randhahn und Ulrike Mersmann. Foto: SV Arminia Appelhülsen Erfolgreicher Teilnehmer: Maximilian Rickert Foto: SV Arminia Appelhülsen Erfolgreiche Teilnehmer: Emma und Jona Zumbusch. Foto: SV Arminia Appelhülsen Stefan und Mecky Riegelmeyer schafften das Abzeichen auch. Foto: SV Arminia Appelhülsen Jutta und Arnd Rutenbeck mit ihren Urkunden. Foto: SV Arminia Appelhülsen Familie Wichmann gehörte zu den drei erfolgreichen Familien. Foto: SV Arminia Appelhülsen Sabine Theising mit ihrer Urkunde. Foto: SV Arminia Appelhülsen Familie Droste zu Vischering ist tradtionell mit am Start. Foto: SV Arminia Appelhülsen Erfolgreiche Teilnehmerin: Guiliana Lange. Foto: SV Arminia Appelhülsen Mit Erfolg dabei: Hamse, Ben Kathmann und Lukas Riegelmeyer Foto: SV Arminia Appelhülsen Drei erfolgreiche Teilnehmerinnen (v.l.): Johanna und Miriam Riegelmeyer sowie Beate Haber. Foto: SV Arminia Appelhülsen Jan Luca Holtmann und Julia Holtmann erfüllten die Bedingungen des Sportabzeichens. Foto: SV Arminia Appelhülsen Zeigten sich in Form: die TT-Spieler Stefan Ardes, Karin Ardes, Maximilian Obermann, Melina Wagener und Mika Kerkhoff. Foto: SV Arminia Appelhülsen Erfolgreiche Teilnehmer: Anna Schulze Frenking. Foto: SV Arminia Appelhülsen

Am Ende der Saison konnte Ulrike Mersmann Ergebnisse für 89 erfolgreich abgenommene Sportabzeichen in ihre Wertungsbögen eintragen. Da war noch einmal die eine oder andere Nachtschicht angesagt, denn es sollten ja alle Zeiten und Weiten stimmen. Unter den 89 Teilnehmern waren 28 Erwachsene und 61 Kinder.

Eindrucksvoll auch die erreichten Leistungen, bei den Kindern wurden 22 mal Bronze, 25 mal Silber und 14 mal Gold erreicht, bei den Erwachsenen drei mal Bronze, acht mal Silber und 17 mal Gold. Dabei war Frieda Schaz mit sechs Jahren die jüngste Teilnehmerin, der älteste Sportler war mit sagenhaften 86 Jahren Peter Droste zu Vischering. Er brachte es in diesem Jahr auf seine 35. Wiederholung. Die höchste Anzahl an Wiederholungen erreichte einmal mehr mit 46 Wiederholungen Birgit Randhahn. Das Familiensportabzeichen legten die drei Familien Droste zu Vischering, Schleutker und Wichmann ab.

Peter Droste zu Vischering mit 86 Jahren der Älteste

Aktiv beteiligten sich Mannschaften und Abteilungen des Vereins. Mit dabei waren: die Leichtathleten, die Tischtennisabteilung, der Lauftreff, Mannschaften vom Fußball und der Breitensport – um nur einige zu nennen.

Bemerkenswert auch dieses: Zwei Jugendliche, die gleich nach einem Wanderwochenende „mal eben“ das Abzeichen erworben haben. Vergessen sind auch die nicht, für die das Erreichen des DSA ein jährlicher Gradmesser ihrer Fitness ist und auch junge Erwachsene, die eine erfolgreiche Teilnahme für ihr berufliches Fortkommen brauchen, heißt es abschließend.