Fördertöpfe zu 100 Prozent genutzt

Der Stecker eines Netzwerkkabels. Der Auftrag für die Verkabelung in den Schulen ist erteilt. Die Arbeiten sollen bis zum 1. August abgeschlossen sein.

Beim Ausbau der Digitalisierung an ihren Schulen ist die Gemeinde Nottuln in den vergangenen Monaten einen großen Schritt weitergekommen. Sie hat dabei zu 100 Prozent die möglichen Fördermittel aus dem „DigitalPakt NRW“ genutzt, wie die Verwaltung nun im Ausschuss für Bildung und Soziales berichtete.

Inklusive der Eigenanteile wurden bzw. werden im Rahmen des „DigitalPakts NRW“ insgesamt rund 470 000 Euro investiert. Dabei zeichnet sich aber jetzt schon ab, dass das Geld nicht reichen wird. So hat zum Beispiel die Ausschreibung für die Netzwerkverkabelung in den Schulgebäuden einen Mehrbedarf von 62 000 Euro ergeben. Hier schlägt die Materialknappheit bei den Kabeln auf die Preise durch.

Aus dem Fördertopf „Sofortausstattungsprogramm für Schülerinnen und Schüler“ hat Nottuln Fördermittel in Höhe von 53 100 Euro abgerufen und bei Einsatz eines Eigenanteils von rund 6700 Euro 118 iPads mit Schutzhüllen und Tastaturen für die vier Grundschulen und das Rupert-Neudeck-Gymnasium beschafft. Diese Geräte werden bedürftigen Schülerinnen und Schülern als Leihgeräte zur Verfügung gestellt.

Mit Fördermitteln des Landes NRW in Höhe von 50 826 Euro konnten für alle Lehrkräfte der vier Grundschulen und des Gymnasiums 107 iPads beschafft werden.

Für Investitionen in die IT-Grundstruktur und in die zur medialen Ausstattung gehörenden digitalen Geräte bekommt die Gemeinde eine Landesförderung von 326 000 Euro. Zusammen mit dem Eigenanteil der Gemeinde (rund 36 000 Euro) dient diese Förderung unter anderem dazu, die WLAN-Ausleuchtung und Netzwerkverkabelung auf einen aktuellen Stand zu bringen. Die Arbeiten für die WLAN-Ausleuchtung wurden vergangene Woche ausgeschrieben. Für die Netzwerkverkabelung wurde der Auftrag vergangene Woche bereits erteilt. Die Arbeiten sollen bis zum 1. August abgeschlossen werden, berichtete Beigeordnete Doris Block. Noch offen ist der genaue Zeitplan für den Glasfaseranschluss der Schulen im Ortsteil Nottuln. Die Deutsche Glasfaser, die das Glasfasernetz ausbaut, hat der Gemeinde hierzu noch keinen Zeitplan genannt.

Die Fördermittel wurden auch verwendet, um digitale Präsentationsmedien anzuschaffen. Dabei handelt es sich um großformatige Displays (bis zu 86 Zoll). Für alle kommunalen Schulen wurde die erforderliche Anzahl dieser Geräte bereits angeschafft. In den kommenden Wochen erfolgt die Montage.

Parallel zum Auf- und Ausbau der IT-Grundstruktur geht es auch um die weitere Ausstattung mit digitalen Arbeitsgeräten, die von der Gemeinde finanziert werden. Die Schulen haben ihren Bedarf bereits gemeldet. Nach Auskunft der Verwaltung bekommen die Grundschulen Astrid Lindgren, St. Martinus und St. Marien jeweils weitere 64 iPads für vier Klassen, die Sebastianschule weitere 32 iPads für zwei Klassen. Das Gymnasium erhält 75 weitere iPads für die 5er-Klassen. Der Auftrag für die knapp 300 iPads ist bereits erteilt.

Um die Wartung und Betreuung der technischen Systeme im laufenden Betrieb möglichst effizient darzustellen, haben die elf Kommunen im Kreis und der Kreis Coesfeld gemeinsam ein Fachbüro mit der Erstellung einer Potenzialanalyse zur interkommunalen Zusammenarbeit beauftragt. Das Gutachten liegt vor und wird nun von den jeweiligen IT-Experten aus den Kommunen in einer Steuerungsgruppe beraten.

Für ihre umfangreiche Arbeit zur Digitalisierung der kommunalen Schulen erhielt die Gemeindeverwaltung ein dickes Lob vom Ausschuss. In die Freude über die Fortschritte mischt sich aber auch ein sorgenvoller Blick in die Zukunft. In einigen Jahren werden die heute angeschafften iPads und sonstigen Geräte ausgetauscht werden müssen. Bislang ist unklar, ob es dann Fördermittel des Landes geben wird. Notwendig sei eine entsprechende Finanzausstattung der Kommunen durch das Land, betonte Beigeordnete Doris Block.