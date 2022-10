Französisch kochen lernen

Das 400-jährige Bestehen des Martinimarktes ist für eine größere Delegation aus der französischen Partnerstadt Saint-Amand-Montrand Anlass, das Stiftsdorf zu besuchen. An der Spitze der Delegation stehen Bürgermeister Emmanuel Riotte und die Komiteevorsitzende Laurette Denquin. „Wir freuen uns, zu diesem außergewöhnlichen Ereignis knapp 45 Freunde aus unserer Partnerstadt begrüßen zu dürfen. Besonders freut mich, dass auch mehrere Mitarbeiter aus dem Rathaus sowie Emmanuel Riotte selbst privat untergebracht werden möchten. Dies ist für mich ein Zeichen der besonderen, tiefen Verbundenheit und Wertschätzung zwischen unseren Gemeinden“, betont Günter Dieker, Vorsitzender des Nottulner Partnerschaftskomitees.

Große Gastfreundschaft

Sein Dank gilt den vielen Bürgern, die unkompliziert die Beherbergung angeboten haben. „Das ist nicht so selbstverständlich, da doch immer ein gewisser Aufwand erforderlich ist. Die gegenseitige Gastfreundschaft ist eine der wichtigen Grundlagen unseres Austausches und gibt auch mir selbst immer wieder neue Erfahrungen und Inspirationen“, weiß Dieker aus langjähriger Erfahrung.

Erstmals wird mit Patrick Audoucet auch ein Weinhändler vor Ort sein, der am Stand des Partnerschaftskomitees Weine und auch ein besonderes Bier anbietet, welches im Departement Cher mit dort angebautem Hopfen gebraut wird. Auch Schmuck wird Teil des Angebotes sein.

Die französischen Gäste werden am 4. November (Freitag) abends in Nottuln erwartet. Ein buntes Programm rund um den Martinimarkt erwartet die Gäste und Gastgeber, ehe sie am 8. November (Dienstag) die Heimreise antreten werden.

Kochkurse in der Liebfrauenschule

Zur Reisedelegation werden auch die beiden französischen Spitzenköche Henry und Christian Moranges gehören. Sie haben sich ein weiteres Mal bereiterklärt, Kochkurse durchzuführen, und dies mit der Unterstützung der Liebfrauenschule, die ihre Schulküche zur Verfügung stellt. Die Kurse finden am 5. November (Samstag) und am 7. November (Montag) jeweils um 17 Uhr statt.

Die Köche waren bereits mehrfach in Nottuln und konnten mit ihrer Interpretation von Küche („Gute Küche ist einfache Küche“) immer begeistern. Die Zwillinge, mittlerweile im rüstigen Rentenalter angekommen, haben in ihrem Berufsleben in vielen Toprestaurants in Paris gearbeitet.

Für die Kurse ist eine Anmeldung erforderlich. Die Teilnehmerzahl ist auf jeweils zehn Personen begrenzt. Die Kursgebühr beträgt 24 Euro, die vor Ort entrichtet wird. Der Lebensmitteleinkauf wird umgelegt und ebenfalls vor Ort abgerechnet. Anmeldungen nehmen Hermann Freitag,

0 25 02/14 11, und Günter Dieker,

0 25 02/31 36, E-Mail: guenter@dieker-nottuln.de, entgegen.