„Freien Wohnraum bitte melden“

Das Angebot an freien Wohnungen in Nottuln ist derzeit sehr bescheiden. Die Gemeindeverwaltung sucht händeringend freien Wohnraum, um geflüchtete Menschen unterbringen zu können.

Die gemeindeeigenen Übergangswohnheime sind so stark belegt wie seit vielen Jahren nicht mehr. Das Land Nordrhein-Westfalen weist der Gemeinde Nottuln derzeit kontinuierlich Flüchtlinge zu, die aufgrund des Flüchtlingsaufnahmegesetzes aufgenommen werden müssen, informiert die Gemeindeverwaltung in einer Pressemitteilung. Außerdem sind seit März rund 140 Personen aus der Ukraine privat und zumeist auch nur vorübergehend untergekommen, sodass dringend zusätzlicher – vor allem auch auf Dauer ausgelegter Wohnraum – gesucht wird.

Neben der mit Hochdruck betriebenen Planung für eine weitere Notunterkunft in Appelhülsen (wir berichteten) bereitet sich die Gemeinde Nottuln darauf vor, Flüchtlinge auch in der Turnhalle am Niederstockumer Weg unterzubringen. Bevor jedoch eine Belegung der Turnhalle infrage kommt, würden zuallererst die Plätze genutzt, die in der vom Kreis Coesfeld in Seppenrade betriebenen Aufnahmeeinrichtung zur Verfügung stehen. Diese Möglichkeit dient den Kommunen im Kreis Coesfeld allerdings nur als zeitlich befristeter Puffer.

Die Gemeinde Nottuln bittet deshalb darum, freien Wohnraum zu melden, in dem die geflüchteten Menschen eine Unterkunft bekommen können. Die Gemeindeverwaltung weist darauf hin, dass die Entwicklung der Flüchtlingszahlen einer hohen Dynamik unterworfen ist, und sich die Situation täglich ändern kann.

Nottulnerinnen und Nottulner können freien Wohnraum entweder auf der Homepage der Gemeinde (www.nottuln.de) auf der Seite „Hilfe für die Ukraine“ melden. Oder sie können sich auch telefonisch mit dem Leiter des Fachbereichs Soziales, Benedikt Gellenbeck (Rufnummer 0 25 02/9 42-2 10; Mail gellenbeck@nottuln.de), oder Elisabeth Krampe (Rufnummer 0 25 02/9 42-2 52; E-Mail krampe@nottuln.de) in Verbindung setzen.