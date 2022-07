Freiluftkino mit Lady Gaga

Ein lauschiger Spätsommerabend, kühle Getränke, leckere Häppchen und ein guter Kinofilm. Was braucht es mehr? Im günstigsten Fall eine passende Kulisse dazu. „Die haben wir zu bieten“, erklärt Ulla Wolanewitz, Vorsitzende von „Kunst & Kultur Nottuln“.

Im Frühjahr machte das Unternehmen Westenergie dem Bürgermeister das Angebot, Nottulns gute Stube am 26. und 27. August (Freitag und Samstag) in ein Freiluftkino zu verwandeln. Dr. Dietmar Thönnes wandte sich daraufhin an den Verein „Kunst& Kultur Nottuln“, der in der Realisierung eines attraktiven Rahmenprogramms reichlich Erfahrung hat.

Die Entscheidung, die Planung, Koordination und Organisation zu übernehmen, fiel dem Vorstand daher nicht schwer. Schließlich hatte „Kunst & Kultur bereits mit „Die Päpstin“ (2017), „Victoria & Abdul“ (2018) und „25 km/h“ (2019) nachhaltig beeindruckende Veranstaltungen platziert. Diese Kinonächte können aber damals wie heute nur mit Unterstützung der Gemeindeverwaltung und weiterer örtlicher Vereine durchgeführt werden. Seitens der Kommune koordiniert Angela Weiper die technischen Voraussetzungen.

Wohlwollende Mitstreiter

„Ohne andere Vereine, die sich für dieses Gemeinschaftsprojekt begeistern und ehrenamtlich engagieren, geht es nicht“, so Ulla Wolanewitz, die sich freut, dass es erneut gelungen ist, wohlwollende Mitstreiter ins Boot zu holen. So wird der Getränkestand von den Eltern und Schülern der Abschlussklasse 2023 der Liebfrauenschule organisiert. Der Ortsverband der Landfrauen bietet Wein- und Käsespezialitäten an. „Nottuln & friends“ sorgt für Leckeres vom Grill. „Kunst & Kultur Nottuln“ flankiert das heitere Kinotreiben auf dem Stiftsplatz mit einem Popcorn-Angebot. Für alle Fälle ist auch die Ortsgruppe des DRK vor Ort.

Die „Hale-Bopp-Big-Band“ wird das Rahmenprogramm am Freitagabend bereichern. Auf Großleinwand ist anschließend die Liebeskomödie „Generation Beziehungsunfähig“ zu sehen, die das Dating-Leben einer Generation amüsant beleuchtet. Worum geht‘s? Tim (Frederic Lau) hält sich für einen unwiderstehlichen Lebemann schlechthin. Der Single datet eine Frau nach der anderen, nur um sich dann nicht mehr bei ihr zu melden, wenn es ihm zu ernst oder zu langweilig wird.

Kostenfreies Angebot

Am Samstagabend belebt die Frauen-Combo „Choco con Chili“ aus Köln den Stiftsplatz mit Weltmusik. Danach wird „A star is born“ gezeigt, die Erfolgsgeschichte mit Lady Gaga. Zum Inhalt: Auf dem Höhepunkt seiner Karriere lernt der Musiker Jackson Maine die Kellnerin Ally kennen, deren großes musikalisches Talent er sofort erkennt. Nach einer romantischen Nacht lädt Jackson Ally zu einem seiner Konzerte ein und holt sie dann überraschend auf die Bühne. Der grandiose Auftritt der Nachwuchssängerin geht viral.

Gäste, die sich mit der Historie des Stiftsdorfes vertraut machen möchten, haben die Gelegenheit an Ortsführungen mit Richard Dammann und an Kirchturmführungen mit „De Klocklüders“ teilzunehmen. Die Teilnahme an den Veranstaltungen ist kostenfrei. Spenden kommen der Vereinsarbeit zugute.

„Bleibt nur noch zu hoffen, dass auch der Wettergott unser gemeinschaftliches und ehrenamtliches Engagement für dieses Kulturprogramm entsprechend wohlwollend begleitet“, wünscht sich Ulla Wolanewitz und fügt hinzu: „Aber: Toi, toi, toi. Bislang hatten wir damit immer Glück.“