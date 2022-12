Freude über Instrumente für den Musikunterricht

Dieser Einkauf hat sich gelohnt. Für den Unterricht an Schlaginstrumenten ist die BMV Nottuln jetzt noch vielfältiger aufgestellt. Dank einer großen Spende.

Die Zahlen sprechen für sich: Rund 150 Kinder und Jugendliche erlernen aktuell bei der Blasmusikvereinigung Nottuln ein Instrument oder nehmen an der musikalischen Früherziehung teil. Speziell im Bereich der Schlaginstrumente (Schlagzeug etc.) ist die BMV Nottuln nun noch besser für den Unterricht ausgerüstet: „Wir konnten jetzt eine ganze Reihe neuer Ins­trumente anschaffen“, freute sich BMV-Vorsitzender Jürgen Schulze Tilling am Dienstagnachmittag vor der Probe des Jugendorchesters.

Sparkassenstiftung gibt 5000 Euro

Möglich machte diesen Instrumentenkauf eine Spende in Höhe von 5000 Euro der Sparkassenstiftung für den Kreis Coesfeld. Geld, das sinnvoll eingesetzt ist, wie Sparkassen-Regionalleiterin Bettina Kerkhoff beim offiziellen Termin in der Mensa des Gymnasiums selbst mit eigenen Augen und Ohren erleben konnte.

Für den Musikunterricht, der im Pavillon an der St.-Martinus-Grundschule stattfindet, wurden Konzertbecken, Kesselpauken, Congas, Triangel, Tamburin und Wind Chimes angeschafft. „Dank der Spende konnten wir unsere Instrumentenausrüstung für den Musikunterricht sehr vervollständigen“, betonte Jürgen Schulze Tilling.

Jugend und musikalische Bildung wichtige Themen

Die Sparkassenstiftung für den Kreis Coesfeld wurde im Jahr 2005 von der Sparkasse Westmünsterland errichtet, um Wissenschaft und Forschung, Bildung und Erziehung, Kunst und Kultur, den Umwelt-, Landschafts-, Tier- und Denkmalschutz, den Heimatgedanken, die Jugend- und Altenhilfe, das öffentliche Gesundheitswesen, das Wohlfahrtswesen, den Sport und das traditionelle Brauchtum einschließlich des Karnevals im Gebiet des Kreises Coesfeld zu fördern. Unter diese umfassende Zielsetzung fällt auch der Musikunterricht der BMV.

Jugend und musikalische Bildung seien wichtige Themen, betonte Regionalleiterin Bettina Kerkhoff. Sie gehörten zum Leben dazu, weshalb die Stiftung gerne solche Maßnahmen unterstütze.