Rund 130 Bürgerinnen und Bürger aus der Gemeinde sind am Freitagabend zum wöchentlichen Friedensgedenken auf dem Stiftsplatz gekommen. Die Teilnehmerrunde war sichtlich kleiner als sonst. Haben sich die Menschen schon an den Krieg gewöhnt? „Ich will mich nicht an Krieg gewöhnen“, entgegnete eine Nottulnerin energisch und knüpfte ihre große Pace-Fahne noch ein wenig zurecht.

Das wöchentliche Friedensgedenken gestaltete diesmal die kfd Darup. Frauen aus dem Kernteam der Daruper kfd – Heike Frieling, Kerstin Weßling, Renate Reckmann, Sabine Mölleney, Sigrid Zapfe, Andrea Schniggendiller – hatten zusammen mit Pastoralreferentin Michaela Bans sorgfältig ein niveauvolles Konzept erarbeitet. Darya Gerding übersetzte die Texte und Ansprachen für die teilnehmenden ukrainischen Gäste in deren Muttersprache.

Mit Liedern und Texten wurde dem Wunsch nach Frieden Ausdruck gegeben. So zum Beispiel mit der Geschichte von Friedrich, der von seinen Eltern Friedensbohnen bekommen hatte. Er führte immer einige Bohnen in der rechen Hosentasche mit sich. Und immer, wenn er tagsüber etwas Friedliches entdeckte, sagte, dachte, tat oder hörte, steckte er eine Bohne von der rechten in die linke Hosentasche. Abends wurde gezählt, wie viele Friedensmomente dieser Tag hatte.

Auch die Teilnehmer am Friedensgedenken bekamen am Freitagabend von den Daruper kfd-Frauen eine Friedensbohne geschenkt, damit sie Frieden trainieren können, aber auch ganz bewusst den Frieden im Alltag leben und erleben. Denn: „Frieden macht man nie allein.“

Zum Abschluss der stimmungsvollen Gedenkfeier zitierte Heike Frieling den österreichischen Schriftsteller Ernst Feistl: „Wer mit sich selber in Frieden lebt, kommt nicht in Versuchung, anderen den Krieg zu erklären.“

Heike Frieling für die Daruper kfd: „Wege zum Frieden müssen entdeckt und gestaltet werden. Das gilt für den Frieden in uns und für den Frieden zwischen uns Menschen – nah und fern. Wir wünschen Euch und Ihnen ein gutes Wochenende, eine gute neue Woche – auf dass wir gute Nachrichten hoffen können. Auf dass wir jeden Tag neu zu Friedensentdeckern und Friedensentdeckerinnen werden – im Kleinen und im Großen.“